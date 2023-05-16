Про це інформує пресслужба Міністерства закордонних справ України у Twitter.

Сьогодні, 16 травня, в штаб-квартирі Об’єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО в Таллінні офіційно підняли державний прапор України, що знаменує офіційне приєднання України до CCDCOE.

“Ми дякуємо країнам-спонсорам CCDCOE за запрошення України і висловлюємо особливу подяку уряду Естонії за підтримку і допомогу на шляху до CCDCOE НАТО” – заявили в МЗС України.

Зазначимо, що країни Північноатлантичного альянсу дійшли до спільного рішення, що Україна не отримає офіційного запрошення до вступу в НАТО на саміті у Вільнюсі, який запланований на 11-12 липня. Проте серед країн-учасниць блоку спостерігають певні розбіжності щодо конкретних етапів інтеграції України в Альянс.

За словами представників країн НАТО, які дали коментарі на умовах анонімності, всередині Альянсу активізувалися дискусії щодо України. Країни Східної Європи наполягають на здійсненні конкретних кроків на шляху до вступу України в НАТО, серед яких – зобов’язання щодо термінів приєднання держави. Навіть попри позицію США і деяких країн Західної Європи, яка зосереджена на бюрократичній модернізації комісії Україна-НАТО.

“Саміт, запланований на 11-12 липня у Вільнюсі, не буде історичним без укладання рішення про майбутнє членство України в Альянсі”, – заявила голова місії України при НАТО Наталія Галібаренко.

Вона додала, що НАТО “повинен задати алгоритм руху України до вступу, замість чергового повторення наративів про відкриті двері”, оскільки цього недостатньо.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що до його “списку побажань” для майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі входить “забезпечення відповідного шляху” для України до Альянсу.