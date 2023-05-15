Країни Північноатлантичного альянсу дійшли до спільного рішення, що Україна не отримає офіційного запрошення до вступу в НАТО на саміті у Вільнюсі, який запланований на 11-12 липня. Проте серед країн-учасниць блоку спостерігають певні розбіжності щодо конкретних етапів інтеграції України в Альянс.

Про це мовиться в матеріалі The Washington Post.

За словами представників країн НАТО, які дали коментарі на умовах анонімності, всередині Альянсу активізувалися дискусії щодо України. Країни Східної Європи наполягають на здійсненні конкретних кроків на шляху до вступу України в НАТО, серед яких – зобов’язання щодо термінів приєднання держави. Навіть попри позицію США і деяких країн Західної Європи, яка зосереджена на бюрократичній модернізації комісії Україна-НАТО.

“Саміт, запланований на 11-12 липня у Вільнюсі, не буде історичним без укладання рішення про майбутнє членство України в Альянсі”, – заявила голова місії України при НАТО Наталія Галібаренко.

Вона додала, що НАТО “повинен задати алгоритм руху України до вступу, замість чергового повторення наративів про відкриті двері”, оскільки цього недостатньо.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що до його “списку побажань” для майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі входить “забезпечення відповідного шляху” для України до Альянсу.

Зауважимо, що міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що переговори про вступ України до ЄС можуть розпочатися найближчим часом.

Водночас американські посадовці кажуть, що адміністрація президента США Джо Байдена вважає необхідним приділення більше уваги наданню України постійної підтримки в умовах повномасштабної війни з Росією. При цьому членство і гарантії безпеки для України від країн-членів НАТО є питаннями, які мають вирішуватися після закінчення війни.

“На даному етапі ми повинні зосередити свою увагу на практичній підтримці і на тому, як найрезультативніше продовжити допомогу Україні в сфері безпеки, яку ми надаємо”, – зазначив вископоставлений американський посадовець.

Додамо, Сенат Польщі одностайно ухвалив резолюцію про членство України в НАТО й зазначив, що це має відбутися за прискореною процедурою за прикладом Швеції і Фінляндії.

Крім того, лідери Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії та Швеції за підсумками саміту в Гельсінкі оприлюднили спільну заяву, де підтримали вступ України до Європейського Союзу та НАТО.

Президент Чехії Петр Павел під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом також заявив, що підтримує вступ України до Північноатлантичного альянсу.