Подивитися матч можна у прямому етері UA:Перший, а також на сайті “Суспільне Спорт“.
Як відомо, українська збірна вперше за 17 років вийшла у півфінал футзального Євро, полишивши позаду Сербію і здобувши 2 місце у своїй групі А. Росіяни виграли свій квартет С, обійшовши Словаччину, Польщу і Хорватію
Переможці поєдинку зіграють з “найсильнішою” командою у дуелі Іспанії та Португалії. Між тим, португальці наразі захищають чемпіонський титул Європи та світу.
Також зазначимо, що загалом у змаганнях взяли участь 16 збірних. Починаючи з цього року змагання відбуватимуться кожні 4 роки.
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- 3 лютого, у Києві стартував Ukrainian Fashion сезону FW22-23. 25-річний тиждень моди завершиться 6 лютого. Незалежно від політичних чи соціальних подій, з 1997 року Ukrainian Fashion Week проводиться двічі на рік.