Футзальна збірна України протистоятиме росіянам у півфіналі чемпіонату Європи о 18:00 за київським часом. Команди зіграють в Амстердамі на арені Зігго Дом.

Подивитися матч можна у прямому етері UA:Перший, а також на сайті “Суспільне Спорт“.

Як відомо, українська збірна вперше за 17 років вийшла у півфінал футзального Євро, полишивши позаду Сербію і здобувши 2 місце у своїй групі А. Росіяни виграли свій квартет С, обійшовши Словаччину, Польщу і Хорватію

Переможці поєдинку зіграють з “найсильнішою” командою у дуелі Іспанії та Португалії. Між тим, португальці наразі захищають чемпіонський титул Європи та світу.

Також зазначимо, що загалом у змаганнях взяли участь 16 збірних. Починаючи з цього року змагання відбуватимуться кожні 4 роки.