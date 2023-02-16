15 лютого 2023 року на щорічній сесії Керівна рада Міжнародного фонду сільськогосподарського розвитку (IFAD) ухвалила рішення про членство України.

Про це інформує пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Відповідну заявку на членство Україна подала до секретаріату IFAD у грудні 2022 року.

Відтак Україна стане повноправним членом Фонду з моменту передачі Генеральному секретарю ООН документа про приєднання до договору про заснування IFAD. У відомстві зазначили, що зараз проходять відповідні внутрішньодержавні процедури.

Членство України у Фонді сільськогосподарського розвитку надає можливість отримання українськими сільськогосподарськими виробниками доступних фінансових ресурсів, підтримки аграрного сектору України та міжнародного іміджу нашої держави. А також посилення політичного діалогу та підтримку з боку IFAD на міжнародних політичних форумах.

У МЗС України зазначили, що Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку (IFAD) є спеціалізованою агенцією системи ООН і кредитно-фінансовою організацією, мандат якої передбачає подолання бідності й голоду у сільській місцевості та країнах, що розвиваються.

До складу IFAD сьогодні входить 177 країн світу.

Основним засобом взаємодії IFAD з країнами-членами є виділення позик під низький відсоток або грантів на розробку та реалізацію проєктів з подолання бідності у сільській місцевості, які розподіляє уряд відповідної держави.

Позики надаються державам-членам фонду з-поміж країн, що розвиваються, на пільгових, перехідних та звичайних умовах під реалізацію схвалених проєктів та програм. Умови позик варіюються в залежності від рівня прибутку країни-позичальника (показника долі ВНП на душу населення).