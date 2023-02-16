Про це інформує пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Відповідну заявку на членство Україна подала до секретаріату IFAD у грудні 2022 року.

Відтак Україна стане повноправним членом Фонду з моменту передачі Генеральному секретарю ООН документа про приєднання до договору про заснування IFAD. У відомстві зазначили, що зараз проходять відповідні внутрішньодержавні процедури.

Членство України у Фонді сільськогосподарського розвитку надає можливість отримання українськими сільськогосподарськими виробниками доступних фінансових ресурсів, підтримки аграрного сектору України та міжнародного іміджу нашої держави. А також посилення політичного діалогу та підтримку з боку IFAD на міжнародних політичних форумах.

У МЗС України зазначили, що Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку (IFAD) є спеціалізованою агенцією системи ООН і кредитно-фінансовою організацією, мандат якої передбачає подолання бідності й голоду у сільській місцевості та країнах, що розвиваються.

До складу IFAD сьогодні входить 177 країн світу.

Основним засобом взаємодії IFAD з країнами-членами є виділення позик під низький відсоток або грантів на розробку та реалізацію проєктів з подолання бідності у сільській місцевості, які розподіляє уряд відповідної держави.

Позики надаються державам-членам фонду з-поміж країн, що розвиваються, на пільгових, перехідних та звичайних умовах під реалізацію схвалених проєктів та програм. Умови позик варіюються в залежності від рівня прибутку країни-позичальника (показника долі ВНП на душу населення).