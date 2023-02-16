Про це інформує пресслужба Міністерства закордонних справ України.
Відповідну заявку на членство Україна подала до секретаріату IFAD у грудні 2022 року.
Відтак Україна стане повноправним членом Фонду з моменту передачі Генеральному секретарю ООН документа про приєднання до договору про заснування IFAD. У відомстві зазначили, що зараз проходять відповідні внутрішньодержавні процедури.
Членство України у Фонді сільськогосподарського розвитку надає можливість отримання українськими сільськогосподарськими виробниками доступних фінансових ресурсів, підтримки аграрного сектору України та міжнародного іміджу нашої держави. А також посилення політичного діалогу та підтримку з боку IFAD на міжнародних політичних форумах.
У МЗС України зазначили, що Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку (IFAD) є спеціалізованою агенцією системи ООН і кредитно-фінансовою організацією, мандат якої передбачає подолання бідності й голоду у сільській місцевості та країнах, що розвиваються.
До складу IFAD сьогодні входить 177 країн світу.
Основним засобом взаємодії IFAD з країнами-членами є виділення позик під низький відсоток або грантів на розробку та реалізацію проєктів з подолання бідності у сільській місцевості, які розподіляє уряд відповідної держави.
Позики надаються державам-членам фонду з-поміж країн, що розвиваються, на пільгових, перехідних та звичайних умовах під реалізацію схвалених проєктів та програм. Умови позик варіюються в залежності від рівня прибутку країни-позичальника (показника долі ВНП на душу населення).
- Україна підписала меморандум про співпрацю у сфері сільського господарства з Сенегалом. Документ затвердили Міністерство аграрної політики та продовольства України з Міністерством сільського господарства, сільської інфраструктури та продовольчого суверенітету Республіки Сенегал.
- Внаслідок широкомасштабної війни РФ цьогоріч посівні площі в Україні зменшаться на 7 млн га та змінять свою структуру.
- З початку широкомасштабного вторгнення Україна експортувала майже 40 млн тонн агропродукції. Серед продовольства були зернові, олійні культури й продукти їхнього перероблювання.