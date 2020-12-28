В Києві або поблизу аеропорту "Бориспіль" планують облаштувати спеціальний центр для зберігання вакцин проти COVID-19.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань охорони здоров’я Михайло Радуцький.

Перші поставки вакцини в Україну мають відбутися у січні-лютому. При цьому деякі з них, як PfizerBioNTech, вимагають зберігання у наднизьких температурах (від -60 до -80 градусів Цельсія). Наразі обладнання та техніки для транспортування такої вакцини у держави немає. Задля вирішення цією проблеми планують залучити приватні логістичні компанії.

Задля зберігання вакцин планується створити спеціальний національний центр.

“Логістична схема, яку ми плануємо, передбачає створення на національному рівні (у Києві або у безпосередній близькості до міжнародного аеропорту “Бориспіль”) спеціального центру тривалого зберігання вакцин в наднизьких температурах, в якому будуть встановлені холодильники, що здатні одночасно зберігати сотні тисяч доз. Один холодильник об’ємом 1000 літрів (розрахунково, вміщує 250 тисяч доз) вже перебуває в Україні. Ще двадцять аналогічних установок можуть бути завезені до країни протягом декількох тижнів”, — проінформував Радуцький.

За планом, з цього центру відбуватиметься транспортування вакцини до пунктів щеплення у регіонах, де вона зможе зберігатись до 5 днів в звичайному холодильному обладнанні (від +2 до +8 градусів Цельсія).