Про це інформує пресслужба Міністерства молоді та спорту України у Facebook.
Зазначається, що підписання угоди започатковує механізм здійснення обмінів з метою надання молоді України та Канади ширших можливостей отримати краще розуміння культури, суспільства, мови іншої держави за допомогою подорожей, тимчасового працевлаштування та набуття життєвого досвіду за кордоном.
Відтак, програма обмінів молоддю між Україною та Канадою почне працювати після ратифікації угоди парламентами двох держав та відновлення миру в Україні.
Зазначимо, що вчора, 11 квітня, очільниця Міноборони Канади оголосила про додаткову військову допомогу Україні від компанії Colt Canada.
“Ми відправляємо 21 тисячу штурмових гвинтівок, 38 кулеметів та понад 2,4 мільйона боєприпасів. Ця зброя допоможе Україні захистити себе та наші спільні цінності”, – написала Аніта Ананд.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль з робочим візитом приїхав до Канади. Надалі він має вирушити до США.
- До державного бюджету України від Канади надійшло 2,4 млрд канадських доларів (екв. 1,8 млрд доларів США) кредиту на пільгових умовах.
- Канада передала Україні сім вантажів гуманітарної допомоги. Вони мають загальну вагу 25 тонн.