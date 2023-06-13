Україна спільно з Молдовою планують збудувати прикордонний мостовий перехід через Дністер. Новий міст буде побудовано на українсько-молдовському державному кордоні в районі населених пунктів Ямпіль (Україна) – Косеуць (Молдова).

Джерело: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Міст стане ключовою ланкою транспортного коридору між Києвом та Кишиневом. Окрім цього, завдяки мосту українські експортери отримають найкоротший шлях із центру України до країн Центральної та Південно-Східної Європи в обхід окупованого росіянами Придністров’я.

Зокрема, Ямпільський міст стане альтернативою паромній переправі на прикордонному переході “Ямпіль – Косеуць”, яка не працює впродовж кількох років і вже давно не відповідала вимогам часу і реальним потребам жителів обох держав.

Також міст дозволить розвантажити міжнародний пункт пропуску “Могилів-Подільський – Отач”, через який проходить практично весь транспортний потік між Україною та Молдовою.

Загальна довжина мосту становить понад 1400 метрів. Штучна споруда матиме дві смуги руху з тротуарами з обох сторін.

Проєкт мосту також враховує стандарти безбар’єрності, зокрема передбачено влаштування тротуарів з пониженням рівня бортового каменя в межах пішохідних переходів. Для орієнтування осіб з порушенням зору передбачено попереджувальні тактильні смуги.

У відомстві нагадали, що у квітні цього року міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та міністерка інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Лілія Дабіжа підписали Протокол про внесення змін до угоди між урядами України та Республіки Молдова про діяльність залізничного транспорту. Ним передбачено спрощення контрольних процедур залізничного транзиту вантажів з пунктом відправлення та пунктом призначення Україна або Молдова.

Також домовлено про запровадження проїзду без зупинки територією України між пунктами пропуску “Фрікацей – Етулія” та “Рені – Джурджюлешть”, що сприятиме збільшенню обсягу вантажів, які перевозяться залізницею.

Окрім цього, весною цього року розпочато вантажоперевезення відновленою залізничною дільницею Березине – Басарабяска (Молдова).