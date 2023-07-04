Джерело: Урядовий портал.
За словами віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, Рада з управління проєктами Комплексного пакету допомоги (КПД) стане необхідною сполучною ланкою між політичними і військовими структурами НАТО та українськими інституціями у процесі розробки та імплементації проєктів.
“Забезпечення ефективної реалізації проєктів Комплексного пакету допомоги, спрямованих на зміцнення обороноздатності України, набуває ще більшого значення у контексті майбутніх серйозних трансформацій, що передбачені в межах поглиблення інтеграції України до НАТО та досягнення повної взаємосумісності з Альянсом”, – пояснила Ольга Стефанішина.
Зокрема, на установчому засіданні Ради з управління проєктами Комплексного пакету допомоги (КПД) НАТО для України, яке відбулося під головуванням віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної та заступника Генерального секретаря НАТО з питань операцій Томаса Гоффуса, сторони обговорили поточний стан та перспективи пріоритетних проєктів у межах КПД, презентація якого відбудеться під час Саміту НАТО у Вільнюсі наступного тижня.
Віцепрем’єр-міністерка висловила сподівання, що на майбутньому саміті будуть ухвалені “фундаментальні рішення для України, нашого спільного майбутнього і для стабільності всього європейського континенту”.
“Все, що робиться для поглиблення партнерства Україна – НАТО, включно зі створенням Ради, слугує одній стратегічній меті – максимально зблизити нас з Альянсом, зробити нас більш спроможними, сильними та стійкими на шляху до перемоги України”, – підсумувала Ольга Стефанішина.
Нагадаємо, що на засіданні у Варшаві 9 липня 2016 року глави держав і урядів Комісії Україна – НАТО схвалили Комплексний пакет допомоги (КПД) для України. Метою пакету є консолідація та посилення допомоги Україні з боку НАТО. Він спрямований допомогти Україні посилити власну стійкість, гарантувати безпеку і проводити необхідні реформи, зокрема в секторі безпеки і оборони.
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