19 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що на саміті Альянсу, що відбудеться у Вільнюсі, Україна не отримає формального запрошення.

Джерело: DW.

Після переговорів з канцлером ФРН Олафом Шольцем, Столтенберг пояснив, що наразі найважливіше, “щоб Україна вижила в Європі як незалежна і суверенна країна”, інакше “безглуздо говорити про якесь членство в НАТО”.

Центральною темою зустрічі у Берліні була підготовка до саміту НАТО, який відбудеться 11-12 липня у столиці Литви.

На саміті у Вільнюсі, зазначив Шольц, лідери Альянсу обговорюватимуть стратегію НАТО на тлі війни, яку Росія розв’язала та веде проти України.

Водночас глава німецького уряду, очевидно, не очікує на швидке завершення протистояння. Він закликав “налаштуватися на те, що агресивна війна Росії проти України може тривати ще довго”. Шольц наголосив, що країни зокрема відповідно вибудовують політику. Одним з елементів цієї політики є військова допомога Україні, яку Німеччина, запевнив він, надаватиме “доти, доки в цьому буде потреба”.

Стосовно пріоритетів НАТО у реалізації безпеки всього Альянсу, Шольц тут назвав захист критичної інфраструктури в Північному морі та вітропарки.

Другий напрямок – нарощування зусиль європейських партнерів відносно створення єдиного протиповітряного щита European Sky Shield.

“Ми повинні інвестувати в європейську систему ППО, – зазначив глава німецького уряду. “Ми об’єднуємо зусилля європейських країн для того, щоб спільними зусиллями зміцнити захист від балістичних та крилатих ракет, а також від дронів”.

Зауважимо, хоча Росія не досягла головної мети своєї війни – майбутня післявоєнна Україна викликає побоювання. Журналіст Times Едвард Лукас вказує на проблеми безпеки, процвітання та свободи, які поки що не гарантовані.

Нагадаємо, 14 червня уряд ФРН ухвалив Стратегію національної безпеки – як відповідь на низку безпекових викликів, для захисту Німеччини та безпеки на всьому європейському континенті.