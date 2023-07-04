Президент Володимир Зеленський закликав президента США Джо Байдена запросити Україну до НАТО "вже зараз" – навіть якщо членство настане лише після війни.

Джерело: інтерв’ю Зеленського для CNN

У розмові Зеленський сказав, що Байден “приймає рішення” про те, чи буде Україна в НАТО, чи ні.

“Він підтримує наше майбутнє в НАТО, але запрошення зараз було б величезним стимулом для українських солдатів”, – сказав український президент.

За даними альянсу, прагнення України приєднатися закріплено в її конституції, а її відносини з НАТО сягають початку 1990-х років. 11 і 12 липня в Литві має відбутися саміт НАТО, на якому очікується, що лідери обговорять членство України.

“Зараз”, – сказав Зеленський у відповідь на запитання, чому б не дочекатися запрошення. “Це дуже важливо”.

“Надзвичайно важливо відчувати, що ви справді перебуваєте поруч із союзниками в майбутньому”, – додав він.

Водночас Зеленський додав, що розуміє, що Україна “ніколи не буде в НАТО, поки не закінчиться війна”.

НАТО передбачає, що врегулювання територіальних суперечок є “чинником, який визначає, чи запрошувати державу приєднатися до Альянсу”.

“Ми все розуміємо. Але цей сигнал дійсно дуже важливий. І залежить від рішення Байдена”, — сказав Зеленський.