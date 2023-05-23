Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та очільник МЗС Польщі Збігнєв Рау скоординували позиції довкола посилення інституційних зв’язків з НАТО, кроків до членства України в Північноатлантичному альянсі та гарантій безпеки.

Джерело: Дмитро Кулеба у Twitter.

“Ми з міністром закордонних справ Польщі Рау Збігнєвом скоординували позиції та кроки напередодні саміту НАТО у Вільнюсі. Протягом наступних тижнів нам потрібно тісно співпрацювати над формуванням союзницького консенсусу для прийняття твердих рішень за трьома напрямками: посилення інституційних зв’язків між Україною та НАТО, кроки до членства України, гарантії безпеки”, – написав Дмитро Кулеба.

Зазначимо, що 12 травня, Сенат Польщі одностайно ухвалив резолюцію про членство України в НАТО й зазначив, що це має відбутися за прискореною процедурою за прикладом Швеції і Фінляндії.

“Після року жахливої ​​війни ми знаємо, що Україна, протистоячи Росії, захищає Європу і є ключовою ланкою, що захищає континент від агресії зі Сходу”, – мовиться у резолюції.

А також зазначається, що Україна сьогодні має найсильнішу армію на континенті з надзвичайним бойовим досвідом. Українська армія швидко переозброюється технікою НАТО та використовує оперативне мистецтво та тактику, яку розробляли десятиліттями західні союзники.

“Захисникам потрібна реальна підтримка через тіснішу політичну та військову співпрацю з країнами НАТО”, – йдеться у тексті документа.

У резолюції зазначається, що під час майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна має отримати “набагато більше, ніж у попередніх заявах про політику відкритих дверей”. Сенатори наголосили, що Вільнюський саміт має стати важливим етапом підготовки України до повноправного членства, наголосили сенатори.

Сенат Польщі вважає, що вступ України до НАТО має бути політичним рішенням – як у випадку Фінляндії та Швеції – та результатом стратегічного аналізу викликів і загроз за межами східного кордону Альянсу.

У резолюції також мовиться про те, що “якщо Росія переможе Україну, вона не зупиниться на її західному кордоні”.

“Альянс визначив цю загрозу під час торішнього саміту НАТО в Мадриді. Польща, Литва, Латвія та Естонія правильно оцінили російську загрозу. Проте більшість європейських столиць лише зараз погоджуються з нами”, – йдеться у резолюції.

А також зазначається, що Фінляндію та Швецію “запросили приєднатися до НАТО за процедурою, яка ніколи раніше не використовувалася”.

“І хоча Швеція все ще залишається поза структурами пакту, союзники вирішили, що захищатимуть її. Сенат Республіки Польща закликає країни-члени НАТО застосувати подібну надзвичайну процедуру до України”, – наголосили сенатори в ухваленій резолюції.

А також висловлено підтримку вимогам країн, що межують з Росією, щодо міцних гарантій безпеки для України.