Сьогодні, 20 жовтня, у Києві в присутності президента Володимира Зеленського та президента Швейцарії Ігнаціо Кассіса підписано меморандум про партнерство між Україною та Швейцарською Конфедерацією у сфері цифрової трансформації.

Про це повідомив Володимир Зеленський у Telegram.

Підписи під документом поставили міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров і генеральна директорка Швейцарської агенції розвитку та співробітництва (SDC) Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Патріція Данці.

Згідно з меморандумом, підписанти мають намір розширити та поглибити співпрацю у галузі цифрової трансформації задля сприяння відновленню України через цифровізацію.

Крім того, передбачається, що Швейцарія може надати грантове фінансування на суму до 15 млн франків для підтримки подальшого розвитку цифровізації як інноваційного підходу до відновлення відповідно до принципів, затверджених на Міжнародній конференції з питань відновлення України, яка відбулася 4-5 липня 2022 року в Лугано.

Учасники задекларували намір спрямувати цей грант на розширення Програми “Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади” (EGAP), яка є винятковим прикладом швейцарсько-української співпраці й довела свою ефективність.

“Окремо обговорили можливості швейцарської сторони в підтримці діджиталізації нашої країни та допомозі у відновленні телекомунікаційних систем на щойно деокупованих територіях нашої держави, а також у протидії кібервикликам”, – зазначив Володимир Зеленський.