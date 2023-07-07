Білий дім у п’ятницю, 7 липня, повідомив, що президент США Джо Байден та інші лідери НАТО обговорять на саміті наступного тижня, які кроки Україна має виконати, щоб приєднатися до Альянсу.

Джерело: Reuters

Джейк Салліван, радник Байдена з національної безпеки, заявив, що Україна не отримає членство в НАТО на саміті у Вільнюсі, але він закликав президента України Володимира Зеленського взяти участь, щоб обговорити це питання.

“Саміт НАТО зануриться в питання відносин НАТО з Україною як питання її шляху до майбутнього членства, так і питання постійного партнерства, яке існує вже кілька років”, – сказав він.

Салліван зазначив, що союзники НАТО обговорюють, чи вийшла Україна за рамки необхідності Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ). Відповідно до процесу ПДЧ кандидати мають довести, що вони відповідають політичним, економічним і військовим критеріям і здатні брати військовий внесок в операції Альянсу.

За словами Саллівана, Байден неодноразово заявляв, що “двері відкриті, що для України є шлях і що Україні потрібно провести додаткові реформи”, щоб перейти до членства в НАТО. “Це залишається вірним і сьогодні”, – сказав він.

Також головним пунктом порядку денного Байдена у Вільнюсі буде Швеція, чий вступ до НАТО заблокувала Туреччина. Президент Туреччини Тайїп Ердоган каже, що Стокгольм переховує членів бойових груп, а саме прихильників Робітничої партії Курдистану у Швеції, яких він звинувачує в організації демонстрацій і фінансуванні терористичних груп.

Салліван сказав, що Швеція з часом отримає членство в НАТО, попри спротив Туреччини. За його словами, це може статися на саміті наступного тижня, але, можливо пізніше.

Він додав, що Байден обговорить Швецію з Ердоганом у якийсь момент під час саміту, але не знає формату переговорів.