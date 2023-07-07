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Джейк Салліван, радник Байдена з національної безпеки, заявив, що Україна не отримає членство в НАТО на саміті у Вільнюсі, але він закликав президента України Володимира Зеленського взяти участь, щоб обговорити це питання.
“Саміт НАТО зануриться в питання відносин НАТО з Україною як питання її шляху до майбутнього членства, так і питання постійного партнерства, яке існує вже кілька років”, – сказав він.
Салліван зазначив, що союзники НАТО обговорюють, чи вийшла Україна за рамки необхідності Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ). Відповідно до процесу ПДЧ кандидати мають довести, що вони відповідають політичним, економічним і військовим критеріям і здатні брати військовий внесок в операції Альянсу.
За словами Саллівана, Байден неодноразово заявляв, що “двері відкриті, що для України є шлях і що Україні потрібно провести додаткові реформи”, щоб перейти до членства в НАТО. “Це залишається вірним і сьогодні”, – сказав він.
Також головним пунктом порядку денного Байдена у Вільнюсі буде Швеція, чий вступ до НАТО заблокувала Туреччина. Президент Туреччини Тайїп Ердоган каже, що Стокгольм переховує членів бойових груп, а саме прихильників Робітничої партії Курдистану у Швеції, яких він звинувачує в організації демонстрацій і фінансуванні терористичних груп.
Салліван сказав, що Швеція з часом отримає членство в НАТО, попри спротив Туреччини. За його словами, це може статися на саміті наступного тижня, але, можливо пізніше.
Він додав, що Байден обговорить Швецію з Ердоганом у якийсь момент під час саміту, але не знає формату переговорів.
- Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 7 липня, відвідав Словаччину та зустрівся з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою, яка закликала союзників НАТО надати Україні чіткіше бачення щодо членства в Альянсі.
- За інформацією ЗМІ, союзники України у НАТО досі не вирішили, що запропонувати Україні на саміті, який відбудеться вже 11-12 липня у Вільнюсі, Литва.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс готує додатковий пакет допомоги Україні на 500 мільйонів євро.
- Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі у межах започаткування нового формату взаємодії України з Альянсом.