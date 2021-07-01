Про це на пресконференції заявив генеральний директор Центру громадського здоров’я України Роман Родина.
Документ, що засвідчує факт повної вакцинації (отримання двох доз вакцини) можна отримати в електронному варіанті через державний портал та застосунок “Дія”.
“Відсьогодні така можливість вже є, зараз вона працює в тестовому режимі. Якщо людина вакцинована, то її дані є у в системі охорони здоров’я.Вона може дати запит через “Дію”, яка синхронізується з охоронною системою і витягне дані”, – пояснив Родина.
Очільник ЦГЗ наголосив, що цей документ можна використовувати для виїзду за кордон. Проте мандрівникам важливо пам’ятати, що попередньо необхідно уточнити вимоги до в’їзду у конкретну країну, зокрема перевірити, чи дозволено в’їзд особам, вакцинованим конкретними препаратами.
“Може бути таке, що людина, попри довідки про повний курс вакцинації чи наявність сертифікату, має пред’явити негативний ПЛР-тест”, – наголосив Родина.
Хто може отримати COVID-сертифікат?
Український COVID-сертифікат можуть отримати три категорії людей.
- Людина, що пройшла повний курс вакцинації
Йдеться про людину, що отримала дві дози вакцини, оскільки в Україні не використовують однодозних препаратів.
Такий сертифікат українці отримають наступного дня після введення другої дози вакцини. Він діятиме впродовж 180 днів.
Пам’ятайте, що переважна більшість країн дозволяє в’їзд вакцинованим людям з деякими обмеженнями. Зокрема, передбачається, що повинно пройти 14 днів після другої вакцинації.
В ЦГЗ наголошують: навіть якщо людина згенерує цей сертифікат, її можуть не пустити за кордон, бо не пройшов передбачений період.
- Людина, що отримала негативний ПЛР-тест
Такий сертифікат необхідний для невакцинованих людей, які планують поїздку за кордон за умови наявності негативного результату ПЛР-тесту.
Такий сертифікат діятиме 72 години з моменту забору на появу, а не моменту отримання результату.
- Людина, що має підтвердження факту одужання від коронавірусу
Українці зможуть отримати такий сертифікат, якщо перехворіли на коронавірусу, а дані про це внесені в електронну базу МОЗ. Пам’ятайте, що ви не зможете отримати такий документ, якщо не звернулися до сімейного лікаря під час хвороби.
Дія цього сертифікату – 180 діб.
Нагадаємо, що 1 липня в Україні стартує бета-тест COVID-сертифікатів. У вівторок, 29 червня, розпочалася реєстрація на бета-тестування COVID-сертифікатів. Взяти участь у тестуванні можуть українці, що отримали 2 дози щеплення вакциною проти COVID-19 на території України.
Це буде документ, що підтверджуватиме статус про вакцинацію в Україні, на території ЄС та інших країн.
Вчора прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив активізувати аудит українського COVID-сертифікату для поїздок до країн Європейського Союзу. Українці зможуть згенерувати цей документ у державному застосунку “Дія” та на порталі. Очікується, що невдовзі його можна буде також отримати у сімейного лікаря.
- Водночас в контактному центрі Міністерства охорони здоров’я не знають, коли в Україні почнуть видавати міжнародні сертифікати про вакцинацію проти COVID-19. Зазначається, що ці сертифікати поки будуть доступні у цифровому варіанті, а паперові варіанти можна буде отримати восени.