Український COVID-сертифікат вже знаходиться на стадії тестування. Невдовзі такий документ зможуть отримати вакциновані українці.

Про це на пресконференції заявив генеральний директор Центру громадського здоров’я України Роман Родина.

Документ, що засвідчує факт повної вакцинації (отримання двох доз вакцини) можна отримати в електронному варіанті через державний портал та застосунок “Дія”.

“Відсьогодні така можливість вже є, зараз вона працює в тестовому режимі. Якщо людина вакцинована, то її дані є у в системі охорони здоров’я.Вона може дати запит через “Дію”, яка синхронізується з охоронною системою і витягне дані”, – пояснив Родина.

Очільник ЦГЗ наголосив, що цей документ можна використовувати для виїзду за кордон. Проте мандрівникам важливо пам’ятати, що попередньо необхідно уточнити вимоги до в’їзду у конкретну країну, зокрема перевірити, чи дозволено в’їзд особам, вакцинованим конкретними препаратами.

“Може бути таке, що людина, попри довідки про повний курс вакцинації чи наявність сертифікату, має пред’явити негативний ПЛР-тест”, – наголосив Родина.

Хто може отримати COVID-сертифікат?

Український COVID-сертифікат можуть отримати три категорії людей.

Людина, що пройшла повний курс вакцинації

Йдеться про людину, що отримала дві дози вакцини, оскільки в Україні не використовують однодозних препаратів.

Такий сертифікат українці отримають наступного дня після введення другої дози вакцини. Він діятиме впродовж 180 днів.

Пам’ятайте, що переважна більшість країн дозволяє в’їзд вакцинованим людям з деякими обмеженнями. Зокрема, передбачається, що повинно пройти 14 днів після другої вакцинації.

В ЦГЗ наголошують: навіть якщо людина згенерує цей сертифікат, її можуть не пустити за кордон, бо не пройшов передбачений період.

Людина, що отримала негативний ПЛР-тест

Такий сертифікат необхідний для невакцинованих людей, які планують поїздку за кордон за умови наявності негативного результату ПЛР-тесту.

Такий сертифікат діятиме 72 години з моменту забору на появу, а не моменту отримання результату.

Людина, що має підтвердження факту одужання від коронавірусу

Українці зможуть отримати такий сертифікат, якщо перехворіли на коронавірусу, а дані про це внесені в електронну базу МОЗ. Пам’ятайте, що ви не зможете отримати такий документ, якщо не звернулися до сімейного лікаря під час хвороби.

Дія цього сертифікату – 180 діб.

Нагадаємо, що 1 липня в Україні стартує бета-тест COVID-сертифікатів. У вівторок, 29 червня, розпочалася реєстрація на бета-тестування COVID-сертифікатів. Взяти участь у тестуванні можуть українці, що отримали 2 дози щеплення вакциною проти COVID-19 на території України.

Це буде документ, що підтверджуватиме статус про вакцинацію в Україні, на території ЄС та інших країн.

Вчора прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив активізувати аудит українського COVID-сертифікату для поїздок до країн Європейського Союзу. Українці зможуть згенерувати цей документ у державному застосунку “Дія” та на порталі. Очікується, що невдовзі його можна буде також отримати у сімейного лікаря.