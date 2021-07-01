Про це на пресконференції заявив генеральний директор Центру громадського здоров’я України Роман Родина.

Документ, що засвідчує факт повної вакцинації (отримання двох доз вакцини) можна отримати в електронному варіанті через державний портал та застосунок “Дія”.

“Відсьогодні така можливість вже є, зараз вона працює в тестовому режимі. Якщо людина вакцинована, то її дані є у в системі охорони здоров’я.Вона може дати запит через “Дію”, яка синхронізується  з охоронною системою і витягне дані”, – пояснив Родина.

Очільник ЦГЗ наголосив, що цей документ можна використовувати для виїзду за кордон. Проте мандрівникам важливо пам’ятати, що попередньо необхідно уточнити вимоги до в’їзду у конкретну країну, зокрема перевірити, чи дозволено в’їзд особам, вакцинованим конкретними препаратами.

“Може бути таке, що людина, попри довідки про повний курс вакцинації чи наявність сертифікату, має пред’явити негативний ПЛР-тест”, – наголосив Родина. 

Хто може отримати COVID-сертифікат?

Український COVID-сертифікат можуть отримати три категорії людей.

  1. Людина, що пройшла повний курс вакцинації

Йдеться про людину, що отримала дві дози вакцини, оскільки в Україні не використовують однодозних препаратів.

Такий сертифікат українці отримають наступного дня після введення другої дози вакцини. Він діятиме впродовж 180 днів.

Пам’ятайте, що переважна більшість країн дозволяє в’їзд вакцинованим людям з деякими обмеженнями. Зокрема, передбачається, що повинно пройти 14 днів після другої вакцинації.

В ЦГЗ наголошують: навіть якщо людина згенерує цей сертифікат, її можуть не пустити за кордон, бо не пройшов передбачений період.

  1. Людина, що отримала негативний ПЛР-тест

Такий сертифікат необхідний для невакцинованих людей, які планують поїздку за кордон за умови наявності негативного результату ПЛР-тесту.

Такий сертифікат діятиме 72 години з моменту забору на появу, а не моменту отримання результату.  

  1. Людина, що має підтвердження факту одужання від коронавірусу

Українці зможуть отримати такий сертифікат, якщо перехворіли на коронавірусу, а дані про це внесені в електронну базу МОЗ. Пам’ятайте, що ви не зможете отримати такий документ, якщо не звернулися до сімейного лікаря під час хвороби.

Дія цього сертифікату – 180 діб.

Нагадаємо, що 1 липня в Україні стартує бета-тест COVID-сертифікатів. У вівторок, 29 червня, розпочалася реєстрація на бета-тестування COVID-сертифікатів. Взяти участь у тестуванні можуть українці, що отримали 2 дози щеплення вакциною проти  COVID-19 на території України.

Це буде документ, що підтверджуватиме статус про вакцинацію в Україні, на території ЄС та інших країн.

Вчора прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив активізувати аудит українського COVID-сертифікату для поїздок до країн Європейського Союзу. Українці зможуть згенерувати цей документ у державному застосунку “Дія” та на порталі. Очікується, що невдовзі його можна буде також отримати у сімейного лікаря.