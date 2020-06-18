Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
“Східне партнерство” не повинно обмежувати амбіції партнерів. Комусь достатньо політичного діалогу, кому – стратегічного партнерства з ЄС, хтось прагне до інтеграції спільного ринку на основі “чотирьох свобод”, а хтось, як Україна, вимагає повноправного членства в ЄС”, – сказав Зеленський.
Крім того, президент заявив, що спочатку метою ініціативи був розвиток спільноти Європейського Союзу з партнерами, які поділяють європейські принципи і цінності.
На думку Зеленського, перевагами об’єднання повинні користуватися всі громадяни держав-учасників.
Нагадаємо, що Північноатлантична рада визнала Україну членом Програми розширених можливостей НАТО.
- Раніше міністри закордонних справ країн-членів НАТО узгодили заходи щодо посилення партнерських відносин з Україною та Грузією.
- У січні віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба звернувся до НАТО з проханням розпочати офіційну процедуру розгляду заявки на приєднання України до Програми розширених можливостей Альянсу.
- У грудні минулого року Верховна Рада прийняла постанову про першочергові кроки щодо набуття повноправного членства України у НАТО.