Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

“Східне партнерство” не повинно обмежувати амбіції партнерів. Комусь достатньо політичного діалогу, кому – стратегічного партнерства з ЄС, хтось прагне до інтеграції спільного ринку на основі “чотирьох свобод”, а хтось, як Україна, вимагає повноправного членства в ЄС”, – сказав Зеленський.

Крім того, президент заявив, що спочатку метою ініціативи був розвиток спільноти Європейського Союзу з партнерами, які поділяють європейські принципи і цінності.

На думку Зеленського, перевагами об’єднання повинні користуватися всі громадяни держав-учасників.

Нагадаємо, що Північноатлантична рада визнала Україну членом Програми розширених можливостей НАТО.