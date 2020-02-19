Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця на засіданні Радбезу ООН заявив, що Росія продовжує стратегію ескалації на Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба постійного представництва України в ООН.

“Напад, здійснений сьогодні, в день п’ятої річниці трагедії в Дебальцеве, є особливо цинічним. Українські збройні сили дали адекватну відповідь на цей наступ, здійснений російськими окупаційними силами із застосуванням забороненого “Мінськом” зброї, реалізуючи невід’ємне право України на самооборону. Очевидно, що Кремль продовжить дотримуватися стратегії ескалації на Донбасі, що є грубим порушенням зобов’язань Росії, взятих в якості учасника Мінських угод”, – заявив Кислиця.

За його словами, за останні два місяці позиції українських військових на Донбасі були обстріляні більше 400 разів. При цьому з початку року загинули 13 українських військовослужбовців, а ще 60 були поранені.

“Хтось може назвати це замороженим конфліктом? Або, можливо, конфліктом низької інтенсивності. Це війна, єдина війна, яка триває в Європі. Повномасштабна війна, яку ведуть російські війська і її найманці, зі зброєю і боєприпасами, які постачаються Російською Федерацією” , – додав заступник міністра.

Також Кислиця підкреслив, що Донбас є не єдиним фронтом в Україні.

“На півдні, в результаті спроби Росії анексувати Крим, півострів перетворився на правозахисне гетто і величезну військову базу, яка підриває національну безпеку”, – заявив він.