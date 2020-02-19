Это произошло во время сегодняшнего заседания Совета безопасности ООН.

Заканчивая свое выступление на заседании Совбеза, Кислиа перешел на русский язык. Он сделал это для того, чтобы обратиться, в том числе, к гражданам Российской Федерации, “которым не безразлично настоящее и будущее страны”.

Украинский дипломат вспомнил российского поэта Евгения Евтушенка и его стихотворение “Хотят ли русские войны?”.

“Я перейду на русский язык, чтоб меня возможно услышали россияне, . … Я хотел бы напомнить, что лет 90 назад в маленьком сибирском городке в Иркутской области с романтичным названием Зима в семье балтийского немца Александра Гангуса, сына Рудольфа Гангуса, родился сын. Примечательным для нашей дискуссии мне представляется то, что именно этот поэт, который вернувшись из поездки на Запад в разгаре “холодной войны” написал известное стихотворение “Хотят ли русские войны?”. Я думаю, многие уже догадались, что речь идёт о Евгении Евтушенко”, — сказал Кислица.

Дипломат процитировал строки из указанного стихотворения и добавил, что ответом на этот вопрос станет парад 9 мая в Москве.

“Ответом на вопрос, хотят ли русские войны, в условии сегодняшней России станет парад 9 мая на Красной площади, когда мы увидим, вынесут ли портреты Сталина его участники”, — подчеркнул он.

Напомним, сегодня под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения, начался бой. Боевые действия происходили в Луганской области вблизи населенных пунктов Новотошковское, Ореховое, Крымское, Хутор Вольный (недалеко от Золотого). Во время сегодняшней атаки оккупантов на Донбассе погиб 22-летний гранатометчик Максим Хитайлов.