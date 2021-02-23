Про це йшлося на 54-му засіданні 75-ї сесії Генасамблеї ООН, присвяченому ситуації на тимчасово окупованих територіях України, повідомляють #Букви.
Кислиця звернув увагу на те, що наразі ділянка українсько-російського кордону є відкритою для потоку озброєння з РФ.
“Поки 400-кілометрова ділянка кордону в зоні конфлікту залишається відкритою для потоку російського озброєння і військовослужбовців, ситуація залишається хиткою і напруженою”, — зазначив він.
Постпред знову порушив питання про розміщення миротворців ООН на кордоні.
“Суверенний контроль України над державним кордоном повинен бути відновлений за участю миротворців ООН”, — наголосив він.
Нагадаємо, торік під час свого виступу тодішній міністр закордонних справ України Вадим Пристайко порушив те саме питання.
Постійний представник Білорусі при Організації Об’єднаних Націй Валентин Рибаков заявив про готовність держави долучитися до миротворчої місії.
- Утім вже в квітні постпред України при ООН Сергій Кислиця заявив, що питання миротворчої місії ООН на Донбасі залишається актуальним, але малореалістичним найближчим часом.