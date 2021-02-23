Постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця знову порушив питання про розміщення миротворчої місії на Донбасі.

Про це йшлося на 54-му засіданні 75-ї сесії Генасамблеї ООН, присвяченому ситуації на тимчасово окупованих територіях України, повідомляють #Букви.

Кислиця звернув увагу на те, що наразі ділянка українсько-російського кордону є відкритою для потоку озброєння з РФ.

“Поки 400-кілометрова ділянка кордону в зоні конфлікту залишається відкритою для потоку російського озброєння і військовослужбовців, ситуація залишається хиткою і напруженою”, — зазначив він.

Постпред знову порушив питання про розміщення миротворців ООН на кордоні.

“Суверенний контроль України над державним кордоном повинен бути відновлений за участю миротворців ООН”, — наголосив він.

Нагадаємо, торік під час свого виступу тодішній міністр закордонних справ України Вадим Пристайко порушив те саме питання.