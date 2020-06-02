Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна відкрита до пошуку максимально широких компромісів щодо Донбасу, але не піде на перетин "червоних ліній".

Про це він сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Німеччини Гайком Маасом, повідомляє кореспондент #Букв.

Кулеба зазначив, що приблизно місяць тому відбулись консультації міністрів закордонних справ у “нормандському форматі”, під час яких була визначена низка питань.

“Ми намітили під час тієї дискусії низку питань, які потребують вирішення, і з тих пір послідовно і наполегливо шукаємо рішення, які б дозволили рухатись вперед у мирному врегулюванні на Донбасі, водночас, я хочу на цьому наголосити, не призводили до перетину “червоних ліній”. І запевняю, що Україна відкрита до пошуку максимально широких компромісів, але не піде на перетин своїх “червоних ліній”, які стосуються національної безпеки, суверенітету і територіальній цілісності”, – наголосив він.