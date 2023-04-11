Про це повідомляє пресслужба “Украероруху”.

Нагадаємо, що в Європейській організації з безпеки аеронавігації (Євроконтролі) спрогнозували, що до 2029 року польоти в повітряному просторі України, РФ, Білорусі та Молдови будуть обмеженими.

Згідно з даними у звіті, авіаційна галузь досі відновлюється після пандемії коронавірусу COVID-19.

Втім, головними чинниками, які гальмують процес, є повномасштабне російське вторгнення в Україну, обмеження внутрішніх рейсів з екологічних міркувань та нестача персоналу в аеропортах.

Тому в Євроконтролі вважають, що обмеження в українському, російському, білоруському і молдовському авіапросторах залишаться чинними до кінця 2029. Уточнюється, що йдеться про повернення до звичних маршрутів літаків.

У відповідь на вищезгадану заяву Євроконтролю, у пресслужбі “Украероруху” розповіли про особливості підготовки прогнозів та перспектив відкриття українського неба.

Відтак, повідомляється, що опублікований нині прогноз базується на поточній ситуації в авіаційній галузі та конфігурації маршрутів, а саме: закриття повітряного простору України для цивільних польотів через воєнні дії, суттєві обмеження польотів у повітряному просторі Молдови (також з міркувань безпеки), Росії та Білорусі (санкційні заборони), суттєве зменшення польотів у Польщі, Балтійських, Скандинавських країнах, та відповідне збільшення інтенсивності польотів у південно-східній частині Європи (з метою обльоту закритих зон).

Ці фактори вважаються такими, що діятимуть до кінця горизонту планування, тобто до 2029 року, – через відсутність на сьогодні інших підтверджених вхідних даних для прогнозування.

У компанії зазначили, що важливо розуміти, що Євроконтроль не генерує та не використовує воєнні прогнози/аналітику/припущення для створення своїх прогнозів. Вказані розрахунки також не містять інших факторів невизначеності, як зокрема: непрогнозовану економічну турбулентність, ескалацію геополітичної напруженості, інші непередбачувані події, які можуть мати негативний вплив на розвиток авіації.

“Тому, з огляду на факт військової агресії Російської Федерації на території України, фахівці Євроконтролю на основі цих актуальних вхідних даних зробили припущення до кінця горизонту планування – тобто до 2029 року. Після появи нових об’єктивних факторів, як то завершення війни та переформатування мережі маршрутів, прогноз Євроконтролю буде оновлено з використанням нових даних”, – йдеться у поясненні “Украероруху”.

У компанії додали, що, попри обставини форс-мажору, викликані військовою агресією Російської Федерації, Україна повноцінно готується до відновлення польотів у своєму повітряному просторі.

Відтак, за інформацією “Украероруху”, спільно з Євроконтролем розроблено план заходів з відновлення аеронавігаційного обслуговування у повітряному просторі України, що є невід’ємною частиною державних програм відновлення транспортного сектору та економіки України. Такий план охоплює повний спектр необхідних складових процесу: відновлення інфраструктури, операційні процедури, авіаційну безпеку, підготовку персоналу, сертифікацію, взаємодію з міжнародними партнерами, фінансування тощо.