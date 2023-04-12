Після десятирічної перерви Україна знову візьме участь у найбільшій архітектурній виставці – Biennale Architettura 2023.

Про це інформує пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Україна повертається на виставку після майже 10-річної відсутності – востаннє Україна була представлена на Biennale Architettura у 2014 році.

Передбачається, що на виставці буде презентовано український проєкт Before the Future. Комісаркою українського павільйону на виставці буде голова Державного агентства розвитку туризму України Мар’яна Олеськів.

Сама ж виставка розпочне свою роботу у Венеції 20 травня та триватиме до 26 листопада.

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що Biennale Architettura – це майданчик, де українці можуть показати свій архітектурний потенціал та візію як для України, так і для всього світу.

“Запрошуємо українських архітекторів взяти участь в Biennale. Адже сучасна українська архітектурна думка, попри війну, рухається спільно зі світовим контекстом і має що запропонувати міжнародній спільноті”, – зауважив Олександр Кубраков.

Довідково. Biennale Architettura — міжнародна виставка архітектури, яка проводиться кожні 2 роки в Венеції. В межах цієї виставки країни-учасники мають змогу облаштувати власні павільйони та презентувати свою архітектурну візію.

Головна мета виставки – продемонструвати архітектурні рішення, які б давали відповіді на сучасні соціальні, технологічні та культурні виклики.