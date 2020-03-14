Про це поінформував сьогодні на брифінгу голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.
“З 230 існуючих діючих пунктів пропуску через державний кордон залишаються функціонувати 123. 107 до 3 квітня цього року тимчасово припиняють свою роботу. Ми вибрали такі пункти пропуску, де у нас йде невеликий рух пасажирів. Є такі пункти, де за добу кордон можуть перетинати 3 -5 осіб. Ми залишили на кордоні з кожною суміжною країною необхідну кількість пунктів пропуску, і можу запевнити, що цього буде достатньо, щоб забезпечити стабільні пропускні операції на будь-яких ділянках державного кордону”, – наголосив Дейнеко.
Такі обмеження вводяться для того, щоб максимально запобігти завезенню коронавірусу COVID-19 на територію України.
“Що стосується того, що з 00:00 17 березня припиняється повністю міжнародне пасажирське сполучення в тих пунктах пропуску, які будуть залишатися. Громадяни України в обов’язковому порядку зможуть повернутися на територію України у будь-який спосіб, в будь-якому пункті пропуску, який на той момент буде функціонувати”, – заявив Дейнеко.
(На відео – з 16:20)
Варто відзначити, що в розпорядженні Кабінету Міністрів № 288-р вказані 94 пункти пропуску через держкордон, які будуть тимчасово закриті. Крім того, в 49 пунктах пропуску, які залишаються функціонувати, тимчасово припиняється пішохідне сполучення.
Як уточнили в коментарі #Буквам у прес-службі ДПСУ, в кількість 107, озвучену Дейнеко, входять “авіаційні пункти пропуску”.
“Голова ДПСУ сказав про 107 пунктів пропуску, які закриваються. У розпорядженні Кабміну є два додатки. Один з них закриває тимчасово пункти пропуску. Їх там 94. 107 – це фактично і всі інші авіаційні пункти пропуску… Там (в розпорядженні, – ред. ) не вказані аеропорти – “Львів”, “Бориспіль”, “Жуляни”, “Харків”, “Дніпро”. Тому голова і вказав про 107. У другому додатку йдеться про пішохідне сполучення”, – розповіли в ДПСУ.
На сайті відомства вже оприлюднено список пунктів пропуску, які підлягають тимчасовому закриттю:
- З опівночі 17 березня буде закрито пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.
- В Україні з 12 березня і по 3 квітня ввели карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.