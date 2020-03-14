В Україні на період карантину припиняють роботу 107 пунктів пропуску та пунктів контролю на державному кордоні.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.

“З 230 існуючих діючих пунктів пропуску через державний кордон залишаються функціонувати 123. 107 до 3 квітня цього року тимчасово припиняють свою роботу. Ми вибрали такі пункти пропуску, де у нас йде невеликий рух пасажирів. Є такі пункти, де за добу кордон можуть перетинати 3 -5 осіб. Ми залишили на кордоні з кожною суміжною країною необхідну кількість пунктів пропуску, і можу запевнити, що цього буде достатньо, щоб забезпечити стабільні пропускні операції на будь-яких ділянках державного кордону”, – наголосив Дейнеко.

Такі обмеження вводяться для того, щоб максимально запобігти завезенню коронавірусу COVID-19 на територію України.

“Що стосується того, що з 00:00 17 березня припиняється повністю міжнародне пасажирське сполучення в тих пунктах пропуску, які будуть залишатися. Громадяни України в обов’язковому порядку зможуть повернутися на територію України у будь-який спосіб, в будь-якому пункті пропуску, який на той момент буде функціонувати”, – заявив Дейнеко.

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(На відео – з 16:20)

Варто відзначити, що в розпорядженні Кабінету Міністрів № 288-р вказані 94 пункти пропуску через держкордон, які будуть тимчасово закриті. Крім того, в 49 пунктах пропуску, які залишаються функціонувати, тимчасово припиняється пішохідне сполучення.

Як уточнили в коментарі #Буквам у прес-службі ДПСУ, в кількість 107, озвучену Дейнеко, входять “авіаційні пункти пропуску”.

“Голова ДПСУ сказав про 107 пунктів пропуску, які закриваються. У розпорядженні Кабміну є два додатки. Один з них закриває тимчасово пункти пропуску. Їх там 94. 107 – це фактично і всі інші авіаційні пункти пропуску… Там (в розпорядженні, – ред. ) не вказані аеропорти – “Львів”, “Бориспіль”, “Жуляни”, “Харків”, “Дніпро”. Тому голова і вказав про 107. У другому додатку йдеться про пішохідне сполучення”, – розповіли в ДПСУ.

На сайті відомства вже оприлюднено список пунктів пропуску, які підлягають тимчасовому закриттю: