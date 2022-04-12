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Україна вступає в другий етап війни, ширший і кривавіший – НАТО

У НАТО зазначають, що другий етап війни в Україні "неминучий", фаза конфлікту, яка буде значно складнішою та кривавішою, яка відбуватиметься на значно ширшому фронті й що, з військової точки зору, наближатиметься до класичної війни. Таку думку висловив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоана.

Вівторок, 12 квітня 2022, 18:14
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Цитує експерта румунське видання Digi24.

Мірча Джоана висловив побоювання, що ті вбивства цивільних росіянами, які були виявлені при звільненні Київської області, насправді є верхівкою айсберга.

“Справа про військові злочини, які Російська Федерація – політично та військово – вчиняє і, на жаль, вчинила в Україні, є реальністю. Існують систематичні зусилля України та союзників по НАТО, які сприяють і допомагають Україні, задокументувати ці військові злочини, створити справу в Міжнародному кримінальному суді, тому що ця справа не може залишитися непокараною”, – сказав Мірча Джоана.

Новий етап війни, інший: “На жаль, у нас будуть жертви й з мирного населення”

Відповідаючи на запитання, що очікується в Україні найближчими  двома тижнями в контексті тиску 9 травня, коли в День Перемоги Росія повинна буде тріумфально надати результат вторгнення, Мірча Джоана відповів, що оцінка НАТО така: відновлення наступу російською стороною “неминуче”.

“У нас є всі дані щодо перегрупування сил, завершення масових втрат, завданих на першому етапі війни, проблеми матеріально-технічного забезпечення та військового вишколу – все це свідчить про те, що нас чекає неминучий вступ у другий етап цієї війни, ще кривавіший.Ми входимо до другого етапу, складнішого, відмінного за характером від першого етапу, на значно ширшій території, як на сході, на Донбасі, так і на півдні, в бік Криму та Маріуполя, – сказав заступник Генерального секретаря НАТО.

Відповідаючи на запитання, чи очікує Альянс, що армія Путіна продовжить навмисне вбивство мирних жителів, Мірча Джоана відповів: “Ми сподіваємося, що цього не буде надалі, тому що те, що вони роблять, уже є надзвичайно варварським і диким, але повторюю, ми очікуємо найближчого відновлення бойові дії на значно ширшому фронті. Вона матиме військову складову набагато ближчу до класичної війни, а не до того, що ми бачили в перші шість тижнів війни, і, на жаль, ми матимемо жертви серед цивільного населення”.

“Навмисна” різниця в підході до російської армії

Представник НАТО пояснив, що була “свідома різниця” у тому, як російська сторона підійшла до вторгнення в Київ, яке вважалося тимчасовим вторгненням, щоб блокувати українську армію при захисті столиці, і в тому, що вона готувала на півдні та східних територіях, які Москва хоче зберегти.

“Це зовсім інше, з точки зору інтенсивності та жорстокості атаки, у районах, які росіяни хочуть зберегти врешті після цієї війни, а отже, різниця у тому, як вони ставляться до населення. Практично це спроба створити нову реальність, зокрема й з точки зору населення, тож це, на жаль, свідома різниця підходів, що змушує нас бути надзвичайно, надзвичайно обережними та стурбованими, насамперед на Донбасі та півдні України”, – сказав Мірча Джоана.

Більше зброї для України

Союзники НАТО, значна кількість держав НАТО  продовжують підтримувати Україну в її “справедливій” війні проти російського загарбника. Зі вступом в наступний  етап війни, з іншою конфігурацією, з іншими потребами, Україна потребує підтримки та отримує підтримку від союзників по НАТО для такого типу війни, підтвердив Мірча Джоана.

Він пояснив, що якщо говорити про зброю на новому етапі війни, то йдеться про більше броні, більше обладнання, більше можливостей. “Якщо в першій частині війни ми всі бачили  Javelin і протитанкову зброю, то ця друга частина війни буде відрізнятися за якістю, інтенсивністю та послідовністю, тому природно, що ми допомагаємо Україні підготуватися до цього етапу війни”, – сказав чиновник НАТО.

Теги: війна, вбивство мирних жителів, НАТО, російсько-українська війна

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