Про це йдеться у щорічному звіті щодо виконання угоди про асоціацію Україна-ЄС, який оприлюднено на сайті Урядового порталу.

Відтак, загальний прогрес виконання угоди за 2022 рік збільшився на 9%.

Найбільший прогрес досягнутий у наступних сферах: інтелектуальна власність – 94%, управління державними фінансами – 90%, статистика та обмін інформацією – 96%, юстиція, свобода, безпека, права людини – 91%, гуманітарна політика – 91%.

Зображення: www.kmu.gov.ua

За даними звіту, за 2014-2022 роки головні виконавці зобовʼязань згідно з угодою демонструють такі показники: Кабінет міністрів України виконав 70% заходів, а також 1% в процесі виконання, Верховна Рада України – 61% заходів виконано, інші органи державної влади виконали 59% заходів.

Зображення: www.kmu.gov.ua

Віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина зазначила, що попри повномасштабну війну РФ, Україна продовжила активний процес адаптації українського законодавства до права ЄС.

Зображення: www.kmu.gov.ua

“Завершуємо виконання рекомендацій Єврокомісії, які отримали разом із кандидатством, запустили процедуру селф-скринінгу на відповідність українського законодавства праву ЄС, ці всі паралельні процеси покликані пришвидшити наступний етап – перемовини про членство в ЄС”, – резюмувала Ольга Стефанішина.