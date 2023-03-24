Станом на 24 березня 2023 рік Україна вже виконала 72% зобов’язань, передбачених угодою, яка є важливим елементом інтеграції України до внутрішнього ринку Євросоюзу.

Про це йдеться у щорічному звіті щодо виконання угоди про асоціацію Україна-ЄС, який оприлюднено на сайті Урядового порталу.

Відтак, загальний прогрес виконання угоди за 2022 рік збільшився на 9%.

Найбільший прогрес досягнутий у наступних сферах: інтелектуальна власність – 94%, управління державними фінансами – 90%, статистика та обмін інформацією – 96%, юстиція, свобода, безпека, права людини – 91%, гуманітарна політика – 91%.

За даними звіту, за 2014-2022 роки головні виконавці зобовʼязань згідно з угодою демонструють такі показники: Кабінет міністрів України виконав 70% заходів, а також 1% в процесі виконання, Верховна Рада України – 61% заходів виконано, інші органи державної влади виконали 59% заходів.

Віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина зазначила, що попри повномасштабну війну РФ, Україна продовжила активний процес адаптації українського законодавства до права ЄС.

“Завершуємо виконання рекомендацій Єврокомісії, які отримали разом із кандидатством, запустили процедуру селф-скринінгу на відповідність українського законодавства праву ЄС, ці всі паралельні процеси покликані пришвидшити наступний етап – перемовини про членство в ЄС”, – резюмувала Ольга Стефанішина.