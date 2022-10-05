Україна звинуватила РФ у спробі просунути Білорусь на керівну посаду в міжнародному органі сертифікації алмазів за процесом Кімберлі, аби Росія змогла фінансувати повномасштабну агресію завдяки дорогоцінному камінню.

Про це повідомляє Reuters.

Деякі учасники Кімберлійського процесу (КП), коаліції урядів, промисловості та громадянського суспільства, яка сертифікує алмази, закликали до того, щоби російські алмази визнали “діамантами конфлікту”.

Згідно з листом від 19 вересня, з яким ознайомилося Reuters, Білорусь подала заяву на посаду заступника голови КП у 2023 році та голови у 2024 році. КП приймає рішення консенсусом, тому розкол навколо Росії ризикує його паралізувати.

“Росія наполягає на тому, щоб Білорусь стала головою, щоб інтереси Росії можна було краще відстоювати та захищати в рамках КП”, — заявив представник українського Кімберлійського процесу Володимир Татаринцев в електронному листі.

Білорусь не відповіла на запити про коментарі, надіслані Reuters, а РФ заявила, що засуджує спроби “політизувати” КП.

Зауважимо, що КП має право забороняти експорт алмазів з певних країн, як це було у 2013 році, коли повстанці захопили владу в Центральноафриканській Республіці.

У своїй заяві Білорусь зазначила, що готова підтримувати “єдність і авторитет” КП. Держава, яка ніколи раніше не була головою КП, підтримала Росію у скасуванні пропозиції обговорити вторгнення в Україну на засіданні органу в червні.

Водночас Об’єднані Арабські Емірати, провідний у світі центр торгівлі необробленими алмазами, також подали заяву на головування у 2024 році. ОАЕ не вводили санкцій проти Росії, прагнучи зберегти “нейтральну позицію щодо війни в Україні”.

ДОВІДКА: схема сертифікування за процесом Кімберлі забезпечує своїм учасникам гарантію, що необроблені алмази — здобуті законним шляхом. Зараз 71 країна, зокрема Україна, є учасниками Процесу Кімберлі. Цей процес сформували, аби запобігти фінансуванню закупівлю зброї через незаконну торгівлю алмазів.