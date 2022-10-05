Про це повідомляє Reuters.
Деякі учасники Кімберлійського процесу (КП), коаліції урядів, промисловості та громадянського суспільства, яка сертифікує алмази, закликали до того, щоби російські алмази визнали “діамантами конфлікту”.
Згідно з листом від 19 вересня, з яким ознайомилося Reuters, Білорусь подала заяву на посаду заступника голови КП у 2023 році та голови у 2024 році. КП приймає рішення консенсусом, тому розкол навколо Росії ризикує його паралізувати.
“Росія наполягає на тому, щоб Білорусь стала головою, щоб інтереси Росії можна було краще відстоювати та захищати в рамках КП”, — заявив представник українського Кімберлійського процесу Володимир Татаринцев в електронному листі.
Білорусь не відповіла на запити про коментарі, надіслані Reuters, а РФ заявила, що засуджує спроби “політизувати” КП.
Зауважимо, що КП має право забороняти експорт алмазів з певних країн, як це було у 2013 році, коли повстанці захопили владу в Центральноафриканській Республіці.
У своїй заяві Білорусь зазначила, що готова підтримувати “єдність і авторитет” КП. Держава, яка ніколи раніше не була головою КП, підтримала Росію у скасуванні пропозиції обговорити вторгнення в Україну на засіданні органу в червні.
Водночас Об’єднані Арабські Емірати, провідний у світі центр торгівлі необробленими алмазами, також подали заяву на головування у 2024 році. ОАЕ не вводили санкцій проти Росії, прагнучи зберегти “нейтральну позицію щодо війни в Україні”.
ДОВІДКА: схема сертифікування за процесом Кімберлі забезпечує своїм учасникам гарантію, що необроблені алмази — здобуті законним шляхом. Зараз 71 країна, зокрема Україна, є учасниками Процесу Кімберлі. Цей процес сформували, аби запобігти фінансуванню закупівлю зброї через незаконну торгівлю алмазів.
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