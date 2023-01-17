Керівник українського відділу кібербезпеки закликає створити єдину глобальну організацію, яка б допомагала ділитися інформацією про загрози та готуватися до майбутніх атак, оскільки Росія націлена на інфраструктуру України.

Про це повідомляє POLITIKO.

Запропонована “Кібер Організація Об’єднаних Націй” є однією з низки зусиль, які, як сподіваються українські чиновники, продовжуватиме світова спільнота, оскільки Росія поєднує кібератаки з ракетними ударами, щоб посилити некомфортні умови для громадян у зимові місяці.

“Нам потрібна кібероб’єднана нація, щоб захистити себе, кіберсвіт і наш реальний, звичайний світ. – коментує Юрій Щиголь, голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. – Що нам дійсно необхідно в цій ситуації, так це платформа, де ми зможемо обмінюватися інформацією, підтримувати один одного та взаємодіяти”.

Щиголь зазначив, що після року постійних російських кібератак на українську критичну інфраструктуру, таку як енергетичні системи та супутниковий зв’язок, існує потреба в “єдиному кіберпросторі”, спільному для країн “цивілізованого світу”.

Чи підтримають цю ідею союзники України, невідомо, хоча Щиголь сказав, що наші партнери, особливо Сполучені Штати Америки, схвалюють пропозицію щодо пошуку простору для безпечної координації роботи над новими технологіями.

Крістофер Пейнтер, який працював кіберкоординатором Державного департаменту в адміністраціях Обами і Трампа, порівняв українську пропозицію з “великою групою наметів” – політичною партією, яка включає багато різних ідей і тому може залучити широке коло прихильників. Він зазначив, що погоджується з необхідністю посилення співпраці та колективної відповіді, враховуючи загрозу.

Окрім того, український уряд хоче змінити юридичне тлумачення агресії, вперше визначене ООН у 1974 році, залучивши до нього використання кіберзброї. “Разом із нашими партнерами ми зараз маємо переосмислити техніку, нові методи ведення війни, тому що тепер елемент кіберзахисту є невіддільною частиною військових дій”, — говорить Щиголь.

До того ж українська влада збирає докази кібератак на критично важливі системи російськими хакерами, щоб надати їх Міжнародному кримінальному суду в Гаазі в рамках ширшого розслідування російських воєнних злочинів. За словами Щиголя, йдеться про імена окремих хакерів й групи кіберзлочинців.