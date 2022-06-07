Посол України Євген Корнійчук закликав Ізраїль продати свою систему перехоплення ракет "Залізний купол", а також надати протитанкові ракети для захисту населення від російського нападу.

Про це повідомляє американське інформаційне агентство Associated Press.

Корнійчук зауважив, що необхідно, аби ізраїльський уряд підкріпив свою словесну підтримку Україні військовою допомогою. На пресконференції в Тель-Авіві 7 червня він зазначив, що Україна хоче придбати систему “Залізний купол”.

За даними Дослідницької служби Конгресу США, Сполучені Штати фінансово підтримують ізраїльський проєкт “Залізний купол” близько десяти років, надаючи приблизно 1,6 мільярда доларів на його виробництво та обслуговування. Система призначена для перехоплення та знищення ракет малої дальності.

Посол також повідомив, що Ізраїль минулого тижня відхилив запит США до Німеччини про постачання Україні протитанкових ракет “Спайк” за ліцензією Ізраїлю.

Ізраїль обмежив свою підтримку України гуманітарною допомогою, проте це єдина країна, котра на початок повномасштабного нападу РФ, розмістила польовий шпиталь. Ізраїль побоюється, що військова допомога Україні розпалить РФ, яка має військову присутність у сусідній Сирії, наголошують в AP.

Довідка. “Залізний купол” — мобільна всепогодна система протиповітряної оборони, розроблена ізраїльським підприємством Rafael Advanced Defense Systems (Рафаель). Система здатна перехоплювати та знищувати тактичні некеровані ракети та артилерійські снаряди, випущені з відстані від 4 до 70 км з траєкторією, що може загрожувати населеним пунктам, в 2015 році система отримала можливість знищувати маневрені БПЛА. Основне призначення системи — захист цивільного населення півдня та півночі Ізраїлю. Тут використана технологія, яка раніше була створена для системи SPYDER фірми Рафаель.