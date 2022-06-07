Про це повідомляє американське інформаційне агентство Associated Press.
Корнійчук зауважив, що необхідно, аби ізраїльський уряд підкріпив свою словесну підтримку Україні військовою допомогою. На пресконференції в Тель-Авіві 7 червня він зазначив, що Україна хоче придбати систему “Залізний купол”.
За даними Дослідницької служби Конгресу США, Сполучені Штати фінансово підтримують ізраїльський проєкт “Залізний купол” близько десяти років, надаючи приблизно 1,6 мільярда доларів на його виробництво та обслуговування. Система призначена для перехоплення та знищення ракет малої дальності.
Посол також повідомив, що Ізраїль минулого тижня відхилив запит США до Німеччини про постачання Україні протитанкових ракет “Спайк” за ліцензією Ізраїлю.
Ізраїль обмежив свою підтримку України гуманітарною допомогою, проте це єдина країна, котра на початок повномасштабного нападу РФ, розмістила польовий шпиталь. Ізраїль побоюється, що військова допомога Україні розпалить РФ, яка має військову присутність у сусідній Сирії, наголошують в AP.
Довідка. “Залізний купол” — мобільна всепогодна система протиповітряної оборони, розроблена ізраїльським підприємством Rafael Advanced Defense Systems (Рафаель). Система здатна перехоплювати та знищувати тактичні некеровані ракети та артилерійські снаряди, випущені з відстані від 4 до 70 км з траєкторією, що може загрожувати населеним пунктам, в 2015 році система отримала можливість знищувати маневрені БПЛА. Основне призначення системи — захист цивільного населення півдня та півночі Ізраїлю. Тут використана технологія, яка раніше була створена для системи SPYDER фірми Рафаель.
- Нагадаємо, 19 травня відбулася зустріч ізраїльського історика та автора світового бестселера “Людина розумна. Історія людства від минулого до майбутнього” Ювала Нойа Харарі зі студентами та працівниками Української академії лідерства. На зустрічі він розповів про загрозу ядерного удару РФ та про поведінку всього світу після закінчення війни.
- За даними ЗМІ, Ізраїль відхилив запит США про надання дозволу Німеччині передати Україні протитанкові ракети. Йдеться про ракети Spike, які Німеччина виготовляє за ізраїльською технологією.
- Ізраїль виділить квоту для лікування українських військовослужбовців, що були поранені внаслідок російської збройної агресії. Вони отримуватимуть медичну допомогу в ізраїльських шпиталях.