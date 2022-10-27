За словами трьох помічників у Конгресі та двох українських посадовців, знайомих із ситуацією, Україна просить Сполучені Штати надіслати артилерійські міни та засоби протиповітряної оборони малої дальності, які можуть перехоплювати безпілотники іранського виробництва, оскільки постачання боєприпасів із Заходу продовжують скорочуватися.

Про це йдеться у матеріалі Foreign Policy.

Оскільки наступ РФ на сході та півдні зупинився, а потім пішов у зворотний бік, безпілотники, надані Іраном, дали РФ тимчасову перевагу, забезпечивши дешевий спосіб стримати українські сили.

Українські посадовці протягом останнього місяця наполягали на так званих покращених звичайних боєприпасах подвійного призначення (DPICMs) — у формі касетних боєприпасів, розроблених для розриву на десятки менших суббоєприпасів для знищення мобільних цілей, а також аналоги європейського виробництва. У США наразі заборонено експортувати ці системи.

Своєю чергою, українські офіційні особи прагнуть придбати зброю вибухової дії, щоб зменшити знос артилерійських знарядь стандарту НАТО, що є одним із кількох нових запитів на снаряди та системи ППО США та Європи, котрі надійшли останніми тижнями. Україна також наполягає на тому, щоб Сполучені Штати відправили зенітно-ракетний комплекс Avenger, який використовує армія США, для боротьби з напливом іранських безпілотників Shahed-136, за словами двох помічників конгресмена та українського військового чиновника.

“Ми весь час просимо нові снаряди з більшою дальністю та більшою вибухонебезпечністю”, — пояснив один український військовий посадовець на умовах анонімності. “Вони нам потрібні, щоб знищити російські укріплення на нашій території”.

Запити, з якими українська сторона почала звертатися до американців місяць тому, стали більш актуальними, оскільки запаси 152-мм артилерії радянських часів у НАТО скоротилися майже до нуля, що робить українські війська більш залежними від 155-мм гаубичних знарядь Альянсу. Але лише 30% артилерійського інвентарю України відповідає стандартам НАТО, та інтенсивність нещодавніх артилерійських обмінів з російськими солдатами викликала занепокоєння українських посадовців щодо терміну служби нових 155-мм гармат, які вже зазнають підвищеного зносу. Ось чому вони хочуть, щоб снаряди, якими вони стріляють, вражали сильніше; касетні снаряди можуть бути в п’ять разів потужнішими за звичайні.

Українська депутатка Саша Устинова зауважила, що українські посадовці також запросили касетні снаряди BONUS, виготовлені шведською Bofors і французькою Nexter, якими можуть стріляти з артилерії стандартів НАТО для знищення бронетехніки, а також наземну бомбу малого діаметра, розроблену спільно Boeing і автовиробником Saab. Також Україна просить про артилерійську систему Archer шведського виробництва.

Наразі ні Рада національної безпеки США, ні Державний департамент США не відповіли негайно на запити Foreign Policy про коментарі. У посольстві Швеції у Вашингтоні відмовилися коментувати конкретні запити України на зброю.

“Схоже, у Швеції є тонни необхідної нам зброї”, — наголосила Устинова.

Затримка касетних боєприпасів викликає головний біль на Капітолійському пагорбі, де деякі законодавці та помічники стурбовані тим, що адміністрація Байдена все ще не надає Україні належної зброї, щоб завершити роботу, оскільки війна наближається до дев’ятимісячної позначки.

“Ці касетні боєприпаси були буквально розроблені спеціально з урахуванням радянських переваг в артилерійських дулах”, – зауважив один помічник конгресмена, знайомий із запитом. “Українці кажуть: “У вас є ця зброя, спеціально створена для того типу загрози, з якою ми стикаємося, чому ми не можемо її отримати?”

Речник міністерства оборони США підполковник Гаррон Гарн заявив, що агентство не коментуватиме конкретні запити України на озброєння, але наголосив, що підтримка США “зосереджується на обладнанні, яке є актуальним для поточної боротьби”.