Під час зустрічі у Києві 25 жовтня президент Володимир Зеленський обговорив оборонні потреби нашої держави з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Про це глава української держави повідомив у Facebook.

Так, на зустрічі підіймали багато важливих тем. Фінансову і подальшу політичну допомогу, відбудову України, питання європейської та євроатлантичної інтеграції, глобальну продовольчу безпеку, зазначив Зеленський.

“І, звісно, оборонні потреби нашої держави. Зокрема, це стосується систем артилерії, бронетехніки та іншого озброєння”, – розповів український президент.

Окрім цього, 25 жовтня лідери вперше в історії двосторонніх відносин схвалили спільну заяву президентів. Зокрема, вона закріплює особистий патронаж президента Штайнмаєра над процесом відновлення Чернігівщини.

Зеленський подякував німецькому президенту за цей візит, переговори та підтримку України.

25 жовтня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прибув до української столиці, аби зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Після прибуття до Києва він сказав: “Моє послання українцям: ми не просто стоїмо на вашому боці. Натомість ми продовжуватимемо підтримувати Україну – економічно, політично та військово”.

Водночас до німців він звернувся зі словами: “Не забуваймо, що означає ця війна для людей тут, в Україні, скільки страждань, скільки руйнувань панує. Ми потрібні народу України”.

“Як багато німців, я із захопленням дивлюся на людей тут, в Україні. На їхню мужність, на їхню непохитність, яку вони виявляють не лише на фронті, а й у містах, які обстрілюють, а також у сільській місцевості”, — зазначив Штайнмаєр.

Спочатку Штайнмаєр хотів зустрітися з Зеленським у Києві минулого четверга. Однак він відклав поїздку, оскільки Федеральне міністерство закордонних справ і Федеральне міністерство внутрішніх справ, а також Федеральна поліція та інші органи влади мали занепокоєння щодо безпеки.