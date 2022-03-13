Про це повідомляє сайт Паралімпійського комітету.
Перше місце на Паралімпіаді посів Китай. Їхні спортсмени завоювали 18 золотих, 20 срібних і 23 бронзові медалі.
Україна виборола другу сходинку із результатом 11-10-8. Першу трійку замикає Канада (8-6-11). Зазначимо, що наші спортсмени взяли 8 золотих медалей в парабіатлоні і три в лижних гонках. Чотири роки тому у Пхенчхані спортсмени з України здобули 22 медалі – 7 золотих, 7 срібних та 8 бронзових.
“Українці перемагають на всіх фронтах!”, — написав п’ятий президент Петро Порошенко. “Це найкращий результат українських паралімпійців за всю історію. Слава Україні!”
У день відкриття зимової Паралімпіади-2022 спортсмени з України організували акцію протесту проти вторгнення Росії. Зокрема за день перед стартом змагань РФ та Білорусі вирішили відмовити спортсменам в участі. Наступні XIV зимові Паралімпійські ігри відбудуться у 2026 році у Парижі.
- Нагадаємо, спортсменів із Росії та Білорусі не допустять до змагань Міжнародної федерації студентського спорту (FISU). Вони не виступатимуть на заходах FISU як мінімум до кінця 2022 року.
- Також банк Barclays тимчасово заблокував банківський рахунок ФК “Челсі” через санкції, застосовані проти власника клубу – росіянина Романа Абрамовича.
- Асоціація “Укрметалургпром” скерувала листа до Всесвітньої асоціації виробників сталі Worldsteel для виключення із неї РФ. Українська сторона звинувачує російські фірми у фінансуванні війни та підтримці тероризму.