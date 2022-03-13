Про це повідомляється в листі компанії.
“Укрметалургпром” об’єднує провідні металургійні підприємства та гірничо-збагачувальні комбінати України. Компанія зазначає, що окупантів представляє “Євраз” Магнітогорський металургійний комбінат, “Металоінвест”, група НЛМК, Трубна металургійна компанія, “Северсталь”, асоціація “Русская сталь” та інші. У листі йдеться, що через їхню мовчазну згоду життєдайний метал перетворився на руйнівний, призначений для “кривавої розправи над українським народом”.
Українська спільнота допомогає армії, організує гуманітарну допомогу і не зупиняє роботу підприємств там, де це можливо. Як результат під час важких часів це підтримує економіку країни.
“Багато металургів і гірників приєдналися до лав українських збройних сил, щоб захищати свою батьківщину. Бомбосховища металургійних та гірничодобувних підприємств стали другою оселею для жителів Маріуполя, Авдіївки, Кривого Рогу, Запоріжжя й інших українських міст”, — додали у повідомленні.
Як допомагає “Укрметалургпром” під час війни
Гірничо-металургійна група “Метінвест” закуповує для територіальної оборони засоби захисту — бронежилети, каски та аптечки. Фірма виділила на це 10 мільйонів євро. Також інша ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” виділила 2 мільйони доларів. Їх спрямують на гуманітарну допомогу.
Ще мільйон доларів підприємство перерахувало для забезпечення житлом, їжею, ліками та одягом біженців та переміщених осіб. Додатковий $1 млн надали Кривому Рогу для забезпечення медичними засобами та обладнанням місцевих лікарень, насамперед тих, де лікуватимуть поранених.
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