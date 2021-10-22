Останніми днями в україномовному сегменті Інтернету поширюються ролики, на яких люди збирають купи та фільмують як співають (або підспівують) пісню “Батько наш — Бандера”. Раніше #Букви збирали все, що відомо про флешмоб, та розповідали історію пісні та публікували її текст.

Як вважається, започаткували флешмоб львівські школярки, які виконали цю пісню в авдиторії після уроки, де вивчали постать Степана Бандери.

Цей ролик знятий у жанрі “lipsinking”: дівчата на відео просто підспівують під накладену музику. Використано композицію у виконання колективу “Пентархія”, що складається з випускників напрямку “Богослов’я” Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Цей самий запис найчастіше використовують учасники флешмобу в TikTok.

Крім “Пентархії” пісню виконувало також духовенство ПЦУ Івано-Франківська — 1 січня 2021 року після панахиди з нагоди 112-ї річниці від дня народження Степана Бандери (на відео з 12 хвилини):

Після того, як відео львівських школярок стало вірусним і запустило флешмоб у соцмережах, до нього приєдналися громадські організації. Зокрема, у “Слов’янська січ” та “Єдина родина Донеччини”. Вони випустили відео, на якому у Слов’янську дівчата станцювали під ремікс на пісню:

А “Солідарні Молодь” заспівала а капела:

Виконали пісню і на святі у церкві Покрови Пресвятої Богородиці в Трускавці:

Заспівали і парламентарії у Верховній Раді:

І футбольна команда “Карпати” Галич-Бурштин:

Та навіть дитячий відеожурнал “Малюк Котя”:

Родина музикантів з YouTube-каналу Pylypyak TV не тільки заспівала, але й зіграла пісню: