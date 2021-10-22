Продовження флешмобу «Батько наш — Бандера»: Процишин зробив пародію на Зеленського

Автор музичних пародій Богдан Процишин випустив пародійний ролик на мотив популярної пісні "Батько наш — Бандера", помістивши у центр сюжету президента Володимира Зеленського.

Ролик опубліковано на YouTube-каналі “Процишин Офіційний”.

В україномовному сегменті Інтернету продовжують поширюватися ролики, на яких люди збираються докупи та фільмують як співають пісню “Батько наш — Бандера”. Чималої популярності пісня набула в TikTok.

Долучився до флешмобу і Богдан Процишин, який випустив пародійний ролик із піснею на мотив “Батько наш — Бандера” у виконанні колективу “Пентархія” (саме ця версія найчастіше використовується учасниками флешмобу).

У центрі сюжету відео Процишина — президент Володимир Зеленський, який спілкується з журналістами про нагальні питання та проблеми.

Степана Бандеру в приспіві було замінено на Валеру. Також пародійний текст містить згадки про витік фінансових документів Pandora Papers, офшорний скандал та переказ 40 млн доларів Зеленському та його оточенню від структур, пов’язаних з олігархом Ігорем Валерійовичем Коломойським. Згадуються в пісні й партнери Зеленського — брати Сергій та Борис Шефіри.

За добу пародійний ролик зібрав 100 тисяч переглядів.