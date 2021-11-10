Громадяни України зможуть відвідувати Польщу з туристичною метою щонайменше до кінця листопада цього року. Навіть не зважаючи на виключення Європейським Союзом України з "зеленого списку".

Про це йдеться у розпорядження уряду Польщі.

Зокрема, у згаданому документі йдеться про продовження режиму перетину кордону Польщі громадянами третіх країн на наступний місяць. Зважаючи на те, що розпорядження було ухвалено 28 жовтня, жодних змін до кінця листопада в порівнянні з попередніми місяцями не відбудеться.

Громадяни України, які мають біометричні паспорти, можуть подорожувати до Польщі без обмежень.

Однак, варто звернути увагу, що у країні діє обов’язковий карантин, який триває 10 днів. На сьомий день можна здати платний тест на COVID-19 і в разі негативного результату карантин буде закінчено.

Громадяни України, які пройшли повний курс щеплень вакцинами, зареєстрованими в Європейському Союзі (виробники Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson), та мають відповідний сертифікат, звільнені від карантину. Від моменту другої дози має минути 14 днів, не враховуючи дня прийняття щеплення. Достатньо сертифікату у застосунку “Дія”.

Однак, не варто забувати також про необхідні документи для перетину кордону: туристичне страхування, бронювання готелю та підтвердження наявності достатньої суми грошей.