Про це йдеться у розпорядження уряду Польщі.
Зокрема, у згаданому документі йдеться про продовження режиму перетину кордону Польщі громадянами третіх країн на наступний місяць. Зважаючи на те, що розпорядження було ухвалено 28 жовтня, жодних змін до кінця листопада в порівнянні з попередніми місяцями не відбудеться.
Громадяни України, які мають біометричні паспорти, можуть подорожувати до Польщі без обмежень.
Однак, варто звернути увагу, що у країні діє обов’язковий карантин, який триває 10 днів. На сьомий день можна здати платний тест на COVID-19 і в разі негативного результату карантин буде закінчено.
Громадяни України, які пройшли повний курс щеплень вакцинами, зареєстрованими в Європейському Союзі (виробники Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson), та мають відповідний сертифікат, звільнені від карантину. Від моменту другої дози має минути 14 днів, не враховуючи дня прийняття щеплення. Достатньо сертифікату у застосунку “Дія”.
Однак, не варто забувати також про необхідні документи для перетину кордону: туристичне страхування, бронювання готелю та підтвердження наявності достатньої суми грошей.
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