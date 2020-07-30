Про це йдеться в розпорядженні міністерства охорони здоров’я Болгарії.
Таке нововведення діятиме з 31 липня до 31 серпня.
При цьому наголошується, що українцям також не доведеться перебувати на двотижневій самоізоляції.
Перед плануванням поїздки МЗС України закликає українців уважно ознайомлюватися з умовами в’їзду до країн призначення — для цього на сайті міністерства є спеціальна інтерактивна мапа, яку можна проглянути тут.
Болгарія є членом Євросоюзу. В’їзд до країн ЄС загалом залишається закритим для громадян України, а придбання квитка на рейс не надає дозволу на перетин кордону. Право на в’їзд до країн-членів ЄС мають лише окремі категорії людей:
- ті, хто подорожує з метою навчання;
- громадян, які подорожують через територію ЄС транзитом;
- моряки, що прямують на корабель;
- медики й дослідники;
- сезонні працівники та студенти;
- висококваліфіковані працівники третіх країн, якщо їхня зайнятість необхідна з економічного погляду і робота не може бути відкладена або виконана за кордоном.
Як і раніше, дозвіл на в’їзд зберігається для членів родин громадян ЄС, тих, хто має посвідку на проживання у ЄС або аналогічний документ, а також дипломатів.
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