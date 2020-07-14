Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу.
“Головним критерієм для можливостей українців подорожувати – це ситуація в середині країни, чим краще ситуація у країні, тим більше можливостей у нас є. На минулому брифінгу я оголосив 23 країни, до яких могли поїхати українці. Зараз таких країн стало 25 – додалися Багамські острови і Ліван”, – сказав Кулеба.
Згідно з останніми даними на сайті МЗС України, після приїзду на Багами необхідно подати результати тесту на відсутність коронавірусу, який був здійснений упродовж останніх 10 днів.
В’їзд до Лівану дозволений тільки через пункт пропуску міжнародного аеропорту Бейрута та за наявності негативного тесту на COVID-19, зробленого не пізніше ніж за 96 годин до прильоту в Ліван. По прильоту буде проведений ще один тест на наявність вірусу COVID-19. Оплата за тест включена до вартості авіаквитка.
Крім того, Кулеба назвав найбільш популярні напрямки серед українців. За його словами, це Угорщина, Туреччина, Росія, Польща і Німеччина.
- Раніше в МЗС назвали 23 країни, які відкриті для українців. Даний перелік включає і ті держави, куди необхідна віза. Це, зокрема, Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Велика Британія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея.
- Незважаючи на загальну заборону громадянам України відвідувати країни Шенгенської зони через пандемію коронавірусу COVID-19, є 8 категорій громадян, які можуть в’їжджати до Європейського Союзу.
- Українці найбільше цікавляться подорожами до Угорщини, Туреччини та Франції.