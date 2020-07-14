Для українських туристів відкрито 25 напрямків для подорожей. До списку країн, в які українці можуть в’їжджати в умовах коронавірусу, додалися Багамські острови і Ліван.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу.

“Головним критерієм для можливостей українців подорожувати – це ситуація в середині країни, чим краще ситуація у країні, тим більше можливостей у нас є. На минулому брифінгу я оголосив 23 країни, до яких могли поїхати українці. Зараз таких країн стало 25 – додалися Багамські острови і Ліван”, – сказав Кулеба.

Згідно з останніми даними на сайті МЗС України, після приїзду на Багами необхідно подати результати тесту на відсутність коронавірусу, який був здійснений упродовж останніх 10 днів.

В’їзд до Лівану дозволений тільки через пункт пропуску міжнародного аеропорту Бейрута та за наявності негативного тесту на COVID-19, зробленого не пізніше ніж за 96 годин до прильоту в Ліван. По прильоту буде проведений ще один тест на наявність вірусу COVID-19. Оплата за тест включена до вартості авіаквитка.

Крім того, Кулеба назвав найбільш популярні напрямки серед українців. За його словами, це Угорщина, Туреччина, Росія, Польща і Німеччина.