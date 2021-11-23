Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
Зокрема, правоохоронці задокументували одержання мешканцем Миколаєва кількох «авансів» за вказані відомості.
“У межах проведення спецоперації чоловіка викрили під час передачі йому 250 тис. доларів США за секретні розробки вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Під час обшуків у нього вилучили флешносій із відомостями про секретні розробки та інші докази протиправної діяльності”, – розповіли у прокуратурі.
Наразі підозрюваному ще не обрали запобіжний захід.Підозру чоловікові оголосили за статею державна зрада (ч. 1 ст. 111 КК України).
- На початку листопада СБУ викрила хакерський підрозділ ФСБ в Криму, який здійснив 5 тисяч кібератак в Україні.
- Раніше у Миколаєві викрили агента ФСБ, який збирав секретні дані про військову техніку.
- Служба безпеки України викрила діяльність агентурної мережі ФСБ РФ, що охоплювала колишніх спецпризначенців військової розвідки.