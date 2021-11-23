У Києві чоловікові повідомили про підозру у спробі продати представникам іноземної країни секретну проектну документацію у сфері військового кораблебудування.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Зокрема, правоохоронці задокументували одержання мешканцем Миколаєва кількох «авансів» за вказані відомості.

“У межах проведення спецоперації чоловіка викрили під час передачі йому 250 тис. доларів США за секретні розробки вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Під час обшуків у нього вилучили флешносій із відомостями про секретні розробки та інші докази протиправної діяльності”, – розповіли у прокуратурі.

Наразі підозрюваному ще не обрали запобіжний захід.Підозру чоловікові оголосили за статею державна зрада (ч. 1 ст. 111 КК України).