20 липня група кредиторів України з країн G7 та членів Паризького клубу кредиторів оголосила про свій намір відтермінувати виплату основної суми боргу та відсотків до кінця 2023 року з можливістю продовження відстрочки на рік.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Міжнародні партнери України у G7 і члени Паризького клубу кредиторів оголосили про відтермінування платежів з обслуговування боргу для України. Група кредиторів визнала взірцевий досвід України щодо обслуговування боргу станом на сьогодні.

Крім цього, міжнародні партнери України наполегливо закликала власників єврооблігацій і цінних паперів погодитися на запити України. Група кредиторів зазначила, що погодившись зі зміненими умовами щодо єврооблігацій і цінних паперів, приватні інвестори забезпечать суттєву демонстрацію підтримки уряду та народу України.

“Ми щиро вдячні міжнародним партнерам України серед країн G7 та Паризького клубу кредиторів за ініціативу зі зменшення боргового навантаження. Це суттєва підтримка для державних фінансів України у визначний для держави історичний період”, – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Також він наголосив на тому, що така солідарність з Україною в її боротьбі за свободу та демократію з боку офіційного та комерційного секторів допоможе пом’якшити негативні наслідки повномасштабної війни Росії проти України та прискорити перемогу українського народу.

Нагадаємо, що до групи кредиторів України входять: Канада, Франція, Німеччина, Японія, Велика Британія та Сполучені Штати Америки. До групи спостерігачів входять Австралія, Австрія, Бельгія, Бразилія, Данія, Фінляндія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Корея, Нідерланди, Норвегія, Південна Африка, Іспанія, Швеція та Швейцарія.