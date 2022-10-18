Україні надали 2 млрд євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу. Це є частиною коштів, які затвердили для передачі ще у вересні.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

Транш скерують для підтримки економічної стабільності України. Зокрема для нагальних видатків у соціальній та гуманітарній сферах.

Цього року Україна отримала від країн ЄС 4,2 млрд євро макрофінансової допомоги. За словами Дениса Шмигаля, вони “суттєво допомогли зміцнити економічний фронт держави й вистояти в боротьбі з агресором”.

У вересні Євросоюз погодив надання Україні 5 млрд євро. Кошти мали спрямувати для підтримки стійкості економіки, армії та проходження опалювального сезону. Їх нададуть як дострокові кредити.