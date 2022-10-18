Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.
Транш скерують для підтримки економічної стабільності України. Зокрема для нагальних видатків у соціальній та гуманітарній сферах.
Цього року Україна отримала від країн ЄС 4,2 млрд євро макрофінансової допомоги. За словами Дениса Шмигаля, вони “суттєво допомогли зміцнити економічний фронт держави й вистояти в боротьбі з агресором”.
У вересні Євросоюз погодив надання Україні 5 млрд євро. Кошти мали спрямувати для підтримки стійкості економіки, армії та проходження опалювального сезону. Їх нададуть як дострокові кредити.
- Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Італія спорядила Україні новий пакет військової допомоги.
- Американські посадовці заявляли, що в США готують новий пакет військової допомоги Україні на суму 725 мільйонів доларів. Втім, поки що невідомо, коли саме буде офіційно оголошено нову військову допомогу.