російсько-українська війна
00:54 Угорщина ратифікує заявки Фінляндії і Швеції на вступ до НАТО до кінця року — Politico
00:28 Росія завдала збитків на мільярди доларів енергоінфраструктурі України — глава Міненерго

22 жовтня

23:54 «Росіяни казали нам, що ми можемо робити те, що хочемо з вами»: історія вчительки, яка перебувала у полоні понад пів року
23:23 Іспанія відправить 14 своїх винищувачів до Болгарії і Румунії
22:49 Зеленський назвав Путіна старим, який не пам’ятає обіцянок і не дотримується слова
22:18 Зеленський назвав брехнею заперечення Ірану щодо передачі дронів-камікадзе Росії
21:57 Олександр Усик зустрівся з відомим американським актором Дольфом Лундгреном
21:25 Експрезидента Китаю Ху Цзіньтао вивели під руки із президії на з’їзді КПК
20:44 Уряд Естонії надав Єврокомісії пропозиції стосовно дев’ятого пакета санкцій
20:19 Окупанти повністю покинули два населені пункти у Херсонській області — Генштаб
19:22 Через бойові дії у Бахмуті неможливо оперативно розбирати завали й шукати загиблих — мер
18:20 У Київській області військовий збив російську ракету з ПЗРК Stinger (фото)
17:31 За сьогодні окупанти випустили по Україні 36 ракет: більшість збила ППО — Зеленський
17:00 Російські окупанти закликали мешканців Херсона негайно виїхати з міста
16:26 Ректор університету імені Бориса Грінченка Віктор Огнев’юк, ймовірно, скоїв самогубство
15:47 «Україна потребує більше німецьких ЗРК IRIS-T» – Порошенко про потреби ЗСУ
15:02 На даний час без електроенергії залишаються майже 1,5 млн абонентів – Кирило Тимошенко
14:49 Прем’єр-міністр Японії заявив, що застосування РФ ядерної зброї буде розцінено як «ворожий акт проти людства»
14:38 В Бєлгородській області обстріляли місто Шебекіно: в обстрілах звинуватили Україну
13:56 Борис Джонсон повертається з відпустки до Великої Британії, аби знову поборотися за посаду прем’єр-міністра – Reuters
13:49 Росіяни вдруге за день обстріляли Волинську область
13:24 В Україні остаточно заборонили діяльність 12 проросійських політичних партій – СБУ
12:57 Іноземці відмовляються від керівних посад в російських компаніях, аби не потрапити під санкції
12:42 Через ранкові ракетні обстріли – в «Укрзалізниці» попередили про затримку декількох потягів
12:35 Українські військові знищили 18 крилатих ракет ворога
12:19 Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Іран може постачати Росії додаткові дрони-камікадзе
11:51 Окупанти завдали ракетного удару по енергетичному об’єкту у Рівному
11:33 Внаслідок ракетного удару по Одещині декілька населених пунктів регіону залишились без електропостачання
11:24 Донеччина: протягом доби окупанти завдали 22 удари по мирному населенню
11:08 Окупанти завдали ракетних ударів по важливих енергетичних об’єктах Кіровоградської області
10:57 АРМА ініціювало передачу українському підприємству дев‘яти суден, які належали російським власникам
10:34 Росіяни завдали ракетних ударів по Волинській області
10:24 Російські війська продовжують зміцнювати переправи через річку Дніпро – британська розвідка
10:13 У Хмельницькому після ракетних обстрілів зникло світло: містян закликали зробити запаси води

«Україна потребує більше німецьких ЗРК IRIS-T» – Порошенко про потреби ЗСУ

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко розповів про необхідність збільшення кількості німецьких зенітно-ракетних комплексів IRIS-T для Збройних сил України.

Субота, 22 жовтня 2022, 15:47
Підтримати

Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу Polsat.

За словами Петра Порошенка, німецький зенітно-ракетний комплекс IRIS-T показав блискучі результати, однак таких систем Україні потрібно багато.

“Ми  маємо постачання німецької зенітної протиракетної зброї IRIS-T. І перший день використання цих ракет – результати блискучі. У нас є лише одна проблема – їх замало. У нас – тисячі кілометрів зони фронту з агресором. І українські солдати, які зараз на передовій, знаходяться під дуже сильним ударом російських бомбардувальників.  Ракети IRIS-T точно можуть приземлити їх і забезпечити Україні панування у повітрі. Це – головний пріоритет”, – розповів Петро Порошенко.

Крім того, п’ятий президент України зазначив, що декілька днів тому відбулася сесія групи “Рамштайн”, де було ухвалено історичне рішення – поставити засоби протиракетної й протиповітряної оборони та більше артилерії для України.

Також Петро Порошенко закликав до тотального ембарго проти Росії, щоб вона втратила фінансові спроможності для ведення війни проти України.

Він наголосив, що саме енергетичні санкції позбавлять Путіна фінансування бомб, обстрілів, артилерії, гелікоптерів, реактивних винищувачів проти України. Адже щодня Європа платить Росії 900 мільйонів доларів.

“Якщо це буде продовжено, якщо не будуть запроваджені санкції, якщо не буде запроваджено ліміт ціни на газ і нафту, це буде нескінченна війна. Путін продовжуватиме воювати, купувати зброю в Ірану, потім буде купувати у Північної Кореї та інших країн світу і вбивати українців”, – підсумував Петро Порошенко.

Варто зазначити, що зенітно-ракетний комплекс IRIS-T середнього радіуса дії, який нещодавно передали з Німеччини, вже став на бойове чергування, продемонструвавши перші результати роботи в Україні.

За словами речника Командування Повітряних Сил ЗСУ полковника Юрія Ігната, комплекс успішно інтегровано в систему протиповітряної оборони України. Він має гарні тактико-технічні характеристики, тож сподіваємось отримати більше одиниць IRIS-T від Німеччини.

Окрім того, він зазначив, що в Україні чекають на комплекс NASAMS, що також підсилить ППО України.

Теги: IRIS-T SLM, важке озброєння Україні, Збройні сили України, міжнародні відносини, Німеччина, підтримка України, повномасштабна війна, Протиповітряна оборона, російсько-українська війна - наслідки, українські військові, ЗРК

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook