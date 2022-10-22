«Україна потребує більше німецьких ЗРК IRIS-T» – Порошенко про потреби ЗСУ

Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу Polsat.

За словами Петра Порошенка, німецький зенітно-ракетний комплекс IRIS-T показав блискучі результати, однак таких систем Україні потрібно багато.

“Ми маємо постачання німецької зенітної протиракетної зброї IRIS-T. І перший день використання цих ракет – результати блискучі. У нас є лише одна проблема – їх замало. У нас – тисячі кілометрів зони фронту з агресором. І українські солдати, які зараз на передовій, знаходяться під дуже сильним ударом російських бомбардувальників. Ракети IRIS-T точно можуть приземлити їх і забезпечити Україні панування у повітрі. Це – головний пріоритет”, – розповів Петро Порошенко.

Крім того, п’ятий президент України зазначив, що декілька днів тому відбулася сесія групи “Рамштайн”, де було ухвалено історичне рішення – поставити засоби протиракетної й протиповітряної оборони та більше артилерії для України.

Також Петро Порошенко закликав до тотального ембарго проти Росії, щоб вона втратила фінансові спроможності для ведення війни проти України.

Він наголосив, що саме енергетичні санкції позбавлять Путіна фінансування бомб, обстрілів, артилерії, гелікоптерів, реактивних винищувачів проти України. Адже щодня Європа платить Росії 900 мільйонів доларів.

“Якщо це буде продовжено, якщо не будуть запроваджені санкції, якщо не буде запроваджено ліміт ціни на газ і нафту, це буде нескінченна війна. Путін продовжуватиме воювати, купувати зброю в Ірану, потім буде купувати у Північної Кореї та інших країн світу і вбивати українців”, – підсумував Петро Порошенко.

Варто зазначити, що зенітно-ракетний комплекс IRIS-T середнього радіуса дії, який нещодавно передали з Німеччини, вже став на бойове чергування, продемонструвавши перші результати роботи в Україні.

За словами речника Командування Повітряних Сил ЗСУ полковника Юрія Ігната, комплекс успішно інтегровано в систему протиповітряної оборони України. Він має гарні тактико-технічні характеристики, тож сподіваємось отримати більше одиниць IRIS-T від Німеччини.

Окрім того, він зазначив, що в Україні чекають на комплекс NASAMS, що також підсилить ППО України.