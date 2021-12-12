Про це полковник морської піхоти США у відставці та аналітик Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марк Кансіан розповів виданню Popular Mechanics.
Видання нагадує, що США здійснили дві поставки цих ракет в Україну – спочатку 37 командних пускових установок (CLU) і 210 ракет, потім десять CLU та 150 ракет.
Цього достатньо, щоб забезпечити лише 3 з 28 батальйонів ЗСУ, наголошує Кансіан. Вони тоді зможуть покрити приблизно 11 км лінії фронту, тоді як кордон України з Росією перевищує 2 тис. км.
Всі 28 батальйонів, на його думку, потребують близько 450 одиниць протитанкової зброї. Хоча в них є і інша – наприклад, протитанкові ракети часів СРСР та ракети з лазерним наведенням “Скіф” власного виробництва. Але Росія здатна ідентифікувати саме підрозділи, що мають “Джавеліни”, і атакувати по інших напрямках.
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