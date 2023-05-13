#Букви зібрали хто та як підтримав Україну на всю Європу.
Учасник “Євробачення” від Молдови Паша Парфені подякував нашій державі за мир у його країні. Після виступу на “Євробаченні” він вигукнув “Україно, дякую за мир у Молдові!”.
Раніше він розповідав про те, що його бабуся з Вінниці, і тут він має багато родичів і друзів.
Також Україну підтримала представниця Литви Моніка Лінкіте. Вона заявила, що російська агресія проти України – це головне, про що зараз повинні говорити й думати всі.
“Зараз Європа трохи сліпа, і я вважаю, що вони недостатньо підтримують вас. І так, якщо я буду єдиною, хто говоритиме про війну на “Євробаченні”, то я повністю з цим згідна. “Євробачення” – це не політичний конкурс, але ми повинні казати, що Україна має бути вільною”, – наголосила співачка.
Лінкіте переконана: Україна воює зараз не лише за себе – ця війна стосується всієї Європи.
Також на Євробаченні-2023 хорватський шок-рок-гурт Let 3 у першому півфіналі піснею “Mama ŠČ!” завуальовано висміяв Путіна. А напередодні конкурсу учасники з Хорватії у своїх соціальних мережах звернули увагу на воєнні злочини Росії в Україні.
- Принцеса Уельська Кейт Міддлтон підтримала Україну, з’явившись у кліпі українського гурту Kalush Orchestra на фіналі пісенного конкурсу “Євробачення-2023”.
- Учасники “Євробачення” від України, гурт TVORCHI, привернули увагу до вибухів у Тернополі – їхньому рідному місті.