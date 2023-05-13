Війна Росії проти України – тема номер 1 протягом всього останнього року. Навіть пісенний конкурс "Євробачення", який мав би проходити в Україні, був перенесений у Велику Британію через загрози, які несла РФ для гостей нашої держави. І попри аполітичність шоу, деякі виконавці і цього року підтримали нас.

#Букви зібрали хто та як підтримав Україну на всю Європу.

Учасник “Євробачення” від Молдови Паша Парфені подякував нашій державі за мир у його країні. Після виступу на “Євробаченні” він вигукнув “Україно, дякую за мир у Молдові!”.

Раніше він розповідав про те, що його бабуся з Вінниці, і тут він має багато родичів і друзів.

Також Україну підтримала представниця Литви Моніка Лінкіте. Вона заявила, що російська агресія проти України – це головне, про що зараз повинні говорити й думати всі.

“Зараз Європа трохи сліпа, і я вважаю, що вони недостатньо підтримують вас. І так, якщо я буду єдиною, хто говоритиме про війну на “Євробаченні”, то я повністю з цим згідна. “Євробачення” – це не політичний конкурс, але ми повинні казати, що Україна має бути вільною”, – наголосила співачка.

Лінкіте переконана: Україна воює зараз не лише за себе – ця війна стосується всієї Європи.

Також на Євробаченні-2023 хорватський шок-рок-гурт Let 3 у першому півфіналі піснею “Mama ŠČ!” завуальовано висміяв Путіна. А напередодні конкурсу учасники з Хорватії у своїх соціальних мережах звернули увагу на воєнні злочини Росії в Україні.