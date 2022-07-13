Світовий Конгрес Українців заявив, що подає позов у Канаді, щоб запобігти поверненню турбіни Siemens для обслуговування газопроводу Nord Stream і не допустити подальшого обслуговування російських турбін у Канаді.

Про це повідомляє National Post.

У конгресі вимагають судового перегляду для скасування дозволу на експорт турбіни та запобігання будь-яким іншим роботам з технічного обслуговування російських турбін у Канаді в майбутньому.

Голова організації Пол Ґрод наголосив, що це рішення є великою помилкою з жахливими наслідками: “Ми не можемо постачати терористичну державу інструментами, які їй потрібні для отримання коштів на фінансування вбивства десятків тисяч невинних людей”, — сказав він.

“Цей виняток із режиму санкцій проти Росії є абсолютно неприйнятним. Ми не можемо надати терористичній державі інструменти, необхідні для фінансування вбивства десятків тисяч невинних людей”, — наголосив Ґрод.

Турбіна є частиною компресорної установки для трубопроводу і перебувала на об’єкті Siemens Energy у Монреалі для обслуговування, коли почалася війна. Санкції Канади не дозволили компанії повернути її до Росії. Проте, власники Nord Stream стверджували, що без турбіни вони не зможуть працювати на повну.

Пол Ґрод визнав, що за принципову позицію демократичному світу доведеться платити дорожче, але єдиний спосіб зупинити страждання України — це зупинити війну.