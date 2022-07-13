Про це повідомляє National Post.
У конгресі вимагають судового перегляду для скасування дозволу на експорт турбіни та запобігання будь-яким іншим роботам з технічного обслуговування російських турбін у Канаді в майбутньому.
Голова організації Пол Ґрод наголосив, що це рішення є великою помилкою з жахливими наслідками: “Ми не можемо постачати терористичну державу інструментами, які їй потрібні для отримання коштів на фінансування вбивства десятків тисяч невинних людей”, — сказав він.
“Цей виняток із режиму санкцій проти Росії є абсолютно неприйнятним. Ми не можемо надати терористичній державі інструменти, необхідні для фінансування вбивства десятків тисяч невинних людей”, — наголосив Ґрод.
Турбіна є частиною компресорної установки для трубопроводу і перебувала на об’єкті Siemens Energy у Монреалі для обслуговування, коли почалася війна. Санкції Канади не дозволили компанії повернути її до Росії. Проте, власники Nord Stream стверджували, що без турбіни вони не зможуть працювати на повну.
Пол Ґрод визнав, що за принципову позицію демократичному світу доведеться платити дорожче, але єдиний спосіб зупинити страждання України — це зупинити війну.
“Ми розуміємо, що потерпає увесь світ — зростають ціни на продукти, є дефіцит продовольства, зростають ціни на газ. Усе це — через Володимира Путіна, і ми не маємо про це забувати. Потрібно бути дуже рішучими й принциповими, тому що Путін експлуатуватиме будь-які наші вагання”, — зазначив Ґрод.
- Нагадаємо, що міністр природних ресурсів Канади заявив, країна поверне Німеччині відремонтовану російську турбіну, необхідну для обслуговування газопроводу Nord Stream 1.
- Також Німеччина повністю припинить купувати російське вугілля 1 серпня, а російську нафту 31 грудня, що спричинить серйозну зміну джерела енергопостачання країни.
- Водночас міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що його країна готова підтримати ембарго на російську нафту.