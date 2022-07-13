Про це повідомляє Reuters.

За словами заступника міністра фінансів Йорга Кукіеса, після цього головним завданням буде заповнення прогалини в розмірі 158 мільярдів кубометрів газу на рік, які РФ постачала до ЄС.

Варто зауважити, що Росія постачала 40% вугілля і такий же відсоток нафти в Німеччину.

“Кожен, хто знає історію нафтопроводу “Дружба”, який вже був інструментом радянської імперії над Східною Європою, позбутися цієї залежності не є тривіальною справою, але це те, чого ми досягнемо за кілька місяців”, — сказав Кукіес.

Нагадаємо, що раніше у Німеччині заявляли, що на Росію припадає лише 12% імпорту нафти. Проте, за даними міністерства, у травні цей показник становив майже 28%. Справжні показники нафтового імпорту з РФ у Німеччині набагато вищі.