Про це повідомляє Reuters.
За словами заступника міністра фінансів Йорга Кукіеса, після цього головним завданням буде заповнення прогалини в розмірі 158 мільярдів кубометрів газу на рік, які РФ постачала до ЄС.
Варто зауважити, що Росія постачала 40% вугілля і такий же відсоток нафти в Німеччину.
“Кожен, хто знає історію нафтопроводу “Дружба”, який вже був інструментом радянської імперії над Східною Європою, позбутися цієї залежності не є тривіальною справою, але це те, чого ми досягнемо за кілька місяців”, — сказав Кукіес.
Нагадаємо, що раніше у Німеччині заявляли, що на Росію припадає лише 12% імпорту нафти. Проте, за даними міністерства, у травні цей показник становив майже 28%. Справжні показники нафтового імпорту з РФ у Німеччині набагато вищі.
- Водночас міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що його країна готова підтримати ембарго на російську нафту.
- 2 червня вартість нафти значно зросла, оскільки інвестори зреагували на збільшення видобутку країн ОПЕК.
- Також Іран змушений знижувати й без того низьку ціну на нафту, оскільки РФ почала витісняти іранські постачання з китайського ринку за допомогою великих знижок.
- 11 травня вартість нафти різко зросла на 6% на тлі нових побоювань щодо постачання енергоносіїв з РФ.