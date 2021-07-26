Про це повідомляється на сайті Олімпіади.

Харлан не змогла подолати 1/16 фіналу Олімпійських ігор-2020 у фехтуванні на шаблях. Перша сіяна на турнірі та перший номер світового рейтингу програла 25-річній представниці Китаю, Хенгуй Ян – 12:15.

На певному етапі рахунок був 11:10 на користь українки, але потім вона пропустила п’ять поспіль уколів.

Ольга Харлан є олімпійською чемпіонкою Пекіна-2008, а також срібною в Ріо-2016, але в командній шаблі. В індивідуальному турнірі на її рахунку бронзові медалі Лондона-2012 і Ріо-2016.

Після поєдинку фехтувальниця написала емоційний пост у соцмережах.

“Чи розчарувала саму себе? Так. Чи відчуваю я себе слабкою? Так. Чи винен в цьому хтось крім мене? Ні. Ми самі господарі своєї долі і життя. Сьогодні я не змогла впоратися саме з емоціями… Іноді емоції керують нами. Сьогодні так було і зі мною… “Чи зможу я заробити медаль?” , “А мені ж так вона потрібна!”, “Оля, ти повинна привезти золоту медаль!”, “Оля, ти найсильніша і виграєш золото в Токіо”, – чула я і не один десяток разів. Раніше все пропускала повз вуха, зараз все по-іншому. Півтора року без змагальної практики – мабуть вплинули на мене. Для того, щоб відчувати себе впевненою, мені потрібно вигравати, відчувати змагання, адреналін. Цього мені дуже сильно не вистачає. Те, що було сьогодні, важко назвати фехтуванням. Таке буває. Дуже шкода, що сьогодні саме цей день”, – написала Харлан.

Також вона розповіла, чим займатиметься долі.

“Зараз я дуже хочу відпочити… морально. Хочу пожити без шаблі. Хочу прокидатися і не думати, скільки днів залишилося до Олімпіади. Втомилася… Я ніколи не була так відверта у соціальних мережах. Просто розумію, що буде багато питань. Тож, може, після мого маленького одкровення їх буде менше. Я дуже вдячна кожному тренеру, який виконав колосальну роботу зі мною. Всім вам величезне спасибі! І спасибі тим, хто поруч не дивлячись ні на що. Усіх люблю. Скоро буду вдома”, – підсумувала спортсменка.