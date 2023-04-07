Українська модель Юлія після початку повномасштабного вторгнення відмовилася від своєї кар'єри, аби стати бійчинею "Люті".

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Юлія ухвалила рішення змінити підбори на берці, а модельне вбрання на форму. До початку повномасштабного вторгнення вона мріяла про контракти за кордоном. Втім, після 24 лютого 2024 року залишилася в Україні.

Наразі Юлія готується служити в штурмовій бригаді. Під час відбору вона була єдиною жінкою з Києва та області. Крім того, дівчина є інструкторкою з тактичної медицини.

За словами бійчині, вона знала на що йде і що її ніхто не жалітиме. Тому, це більше її змотивувало потрапити до “Гвардії наступу”.