Протягом 5 липня ППО Повітряних Сил ЗСУ збила дев'ять ракет росіян. На рахунку авіації Авіація — два польові склади боєприпасів ворога, два взводні опорні пункти РФ, та 20 одиниць техніки противника.

Про це повідомляє пресслужба Командування ЗС ЗСУ.

5 липня по Україні росіяни завдали ударів з акваторії Чорного моря крилатими ракетами морського базування типу “Калібр”.

О 4-й ранку шість із семи ракет знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування “Схід” на Дніпропетровщині.

Близько 20.00 години, в бій вступило повітряне командування “Захід” Повітряних Сил. Збито три крилаті ракети ворога, їх знищили розрахунки зенітного ракетного підрозділу та переносного зенітно-ракетного комплексу, ще одну крилату ракету ліквідував пілот українського винищувача.

Своєю чергою, ударна авіація Повітряних Сил атакувала ворога на кількох стратегічних напрямках, вражаючи позиції окупантів вогнем з повітря.

5 липня бомбардувальники та штурмовики Повітряних Сил Збройних Сил України знищили два польові склади боєприпасів, два взводні опорні пункти російських окупантів та до двадцяти одиниць техніки та живої сили ворога.