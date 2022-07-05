Про це повідомляє пресслужба Командування ЗС ЗСУ.
5 липня по Україні росіяни завдали ударів з акваторії Чорного моря крилатими ракетами морського базування типу “Калібр”.
О 4-й ранку шість із семи ракет знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування “Схід” на Дніпропетровщині.
Близько 20.00 години, в бій вступило повітряне командування “Захід” Повітряних Сил. Збито три крилаті ракети ворога, їх знищили розрахунки зенітного ракетного підрозділу та переносного зенітно-ракетного комплексу, ще одну крилату ракету ліквідував пілот українського винищувача.
Своєю чергою, ударна авіація Повітряних Сил атакувала ворога на кількох стратегічних напрямках, вражаючи позиції окупантів вогнем з повітря.
5 липня бомбардувальники та штурмовики Повітряних Сил Збройних Сил України знищили два польові склади боєприпасів, два взводні опорні пункти російських окупантів та до двадцяти одиниць техніки та живої сили ворога.
- Нагадаємо, протягом доби українські військові ліквідували 150 солдатів окупаційної армії РФ. Загальна чисельність ліквідованого особового складу війська РФ станом на 5 липня становить уже понад 36 тисяч.
- За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), протягом 4 липня російські армійці продовжували наступ на схід від міста Бахмут, щоб підготуватись до подальшого наступу на Бахмут та Сіверськ (Донецька область).
- Вранці 5 липня російські окупанти укотре завдали ракетного обстрілу по Миколаєву. Як наслідок – пошкоджено 7 багатоповерхівок.