Із синьо-жовтими барвами: українка Таню Муіньо зняла кліп для Елтона Джона та Брітні Спірс

Відео оприлюднили на YouTube-каналі співака.

Дуетну пісню Елтона Джона та Брітні Спірс презентували наприкінці серпня, водночас кліп випустили лише зараз.

Танцювальне відео відзняли в Мехіко-Сіті. У кадрі відсутні самі виконавці, натомість – лише танцівники, хореографію для яких ставив Джейкоб Джонас.

Для кліпу режисерка використала, зокрема й синьо-жовті барви — балет танцює у костюмах кольорів українського прапора.

“Відео передає незмірне почуття близькості, якого так не вистачає світу через метушню та хаос нещодавнього часу”, – йдеться в описі до відео.

За словами Таню Муіньо, ця робота була емоційною для неї, оскільки майбутня кліпмейкерка виросла на музиці Елтон Джон та Брітні Спірс.

“Після перегляду „Slave For You“ я вирішила, що хочу стати режисеркою відео. А Елтон Джон — це ікона, слухаючи його, виросла не тільки я, а й увесь світ!”, – зазначила вона.

Розуміючи відповідальність, Муіньо мала зробити щось інакше та несподіване. Вона пояснила, що танець мав здивувати та змусити Елтона та Брітні пишатися.

Довідка. Таню (Таня) Муіньо — українська кліпмейкерка, фотографиня і режисерка. Відома своєю роботою над кліпами популярних виконавців: MONATIK, Время и Стекло, Post Malone, The Weeknd, Cardi B, Lil Nas X, NK, Мішель Андраде та багатьма іншими. Зокрема вона створила кліп на трек “ритмоLOVE”. У відео продемонстрували інсталяцію зі світлодіодних астер, програмовану стрічку-скакалку з led-матеріалів, ефекти та лазери, що гіпнозують. Муіньо – тричі перемагала у номінації “Найкращий відеокліп” щорічної української премії YUNA та двічі в номінації “Кліпмейкер року” за версією M1 Music Awards. За свою кар’єру вона співпрацювала як з українськими, так і з іноземними зірками. А її кліп для пісні Montero – Call Me by Your Name номінували на American Music Awards. У липні Муїньо отримала 9 номінацій на MTV Video Music Awards 2022.