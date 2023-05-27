Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла росіянку Анну Блінкову з рахунком 2:0 у фіналі турніру WTA 250 у Страсбурзі.

Джерело: Жіноча тенісна асоціація (WTA).

Зазначається, що росіянка змагалась під нейтральним прапором. Сама ж Світоліна зауважила, що свій приз пожертвує на допомогу українським дітям.

“Я б хотіла розділити цю енергію з Україною, з моєю рідною країною. Усі призові з цього турніру відправляться українським дітям, які потребують їх у ці важкі часи”, — наголосила тенісистка.

Крім того, Світоліна подякувала Франції за допомогу українцям, які постраждали від повномасштабної російсько-української війни.

Для Еліни це був перший фінал турніру WTA, починаючи з серпня 2021 року. Тоді тенісистка перемогла на змаганнях в Чикаго. Вона взяла перерву у карʼєрі через вагітність та народження первістка у 2022 році.