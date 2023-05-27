Джерело: Жіноча тенісна асоціація (WTA).
Зазначається, що росіянка змагалась під нейтральним прапором. Сама ж Світоліна зауважила, що свій приз пожертвує на допомогу українським дітям.
“Я б хотіла розділити цю енергію з Україною, з моєю рідною країною. Усі призові з цього турніру відправляться українським дітям, які потребують їх у ці важкі часи”, — наголосила тенісистка.
Крім того, Світоліна подякувала Франції за допомогу українцям, які постраждали від повномасштабної російсько-української війни.
Для Еліни це був перший фінал турніру WTA, починаючи з серпня 2021 року. Тоді тенісистка перемогла на змаганнях в Чикаго. Вона взяла перерву у карʼєрі через вагітність та народження первістка у 2022 році.
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