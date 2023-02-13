Міністр спорту Румунії Едуард Новак повідомив, що його країна підтримує повне виключення російських та білоруських спортсменів з Олімпійських ігор 2024 року. Він виступив за підтримку та допомогу українським спортсменам.

Про це інформує PolskieRadio.

Румунія приєдналася до зростаючої ініціативи, спрямованої на те, аби змусити Міжнародний олімпійський комітет прийняти серйозне рішення. Мовиться про відсторонення російських і білоруських спортсменів від участі в наступних літніх Іграх, які мають стартувати менше ніж через півтора року в Парижі.

Так, очільник Міністерства Румунії заявив, що зараз взагалі не час розглядати участь спортсменів із Росії та Білорусі.

Рішення Новак ухвалив за погодженням з Міністерством закордонних справ. Міністр різко засудив повномасштабну війну Росії та заявив про широку підтримку в заняттях спортом не лише українських професійних спортсменів, а й звичайних переселенців, особливо дітей.

Ідея щодо заборони участі росіян та білорусів посилюється вже кілька тижнів. Країни, які підтримують пропозицію, мають надіслати спільний протест до Міжнародного олімпійського комітету.

Кілька країн вже оголосили бойкот Олімпіади у разі, якщо в Париж поїдуть спортсмени з Росії та Білорусі.

25 січня МОК опублікував заяву, в якій закликав дозволити участь у спортивних змаганнях російським і білоруським спортсменам, що не підтримують війну РФ проти України та дотримувалися антидопінгових правил, під нейтральним прапором.

Тоді президент Володимир Зеленський закликав главу МОК відвідати Бахмут на Донеччині, аби переконатися “що нейтральності не існує”.

2 лютого Міжнародний олімпійський комітет заявив, що рішення стосовно участі громадян Росії та Білорусі у Олімпійських іграх-2024 ще не ухвалено. Нині обговорюють питання їхньої участі у змаганнях в Азії.

6 лютого Олімпійський комітет Чехії розкритикував пропозицію Міжнародного олімпійського комітету допустити до участі в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі російських і білоруських спортсменів під нейтральним прапором.

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала наголосив, що не уявляє, “щоб російські та білоруські спортсмени змагалися в Парижі в той час, коли українські спортсмени гинуть, захищаючи свою країну”. На його переконання, рішення МОК не є гарною ідеєю.

Міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук заявив, що 40 країн виступлять проти допуску росіян і білорусів до Олімпіади. Серед них можуть бути члени Європейського Союзу та Велика Британія. На 10 лютого запланована відеоконференція міністрів спорту країн Заходу.

Вже 8 лютого офіційний речник британського прем’єр-міністра Ріші Сунака заявив, що Сполучене Королівство офіційно виступає проти допуску російських та білоруських спортсменів на Олімпійські ігри у Парижі 2024 року.

Зазначимо, що у листопаді, на позачерговій генеральній асамблеї у Берліні, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) зупинив членство паралімпійського комітету РФ (ПКР) в організації. За відповідне рішення проголосували 64 делегати, проти – 39, натомість 16 – утрималися. Аналогічне рішення прийняли щодо РБ. В організації пояснили своє рішення тим, що РФ “не може виконувати зобов’язання відповідно до статуту МПК”.